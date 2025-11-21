Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές στον Καναδά: 11 τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά

Τρομακτικές στιγμές έζησαν μαθητές στον Καναδά, έπειτα από μία επίθεση αρκούδας γκρίζλι που τραυμάτισε 11 άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) σε ένα μονοπάτι πεζοπορίας στην πόλη Bella Coola, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Οι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το ζώο.

Ένας άνδρας δάσκαλος τραυματίστηκε σοβαρά και και μερικά παιδιά χτυπήθηκαν με σπρέι για αρκούδες, καθώς οι ενήλικες προσπαθούσαν να απωθήσουν το ζώο, είπε η Βερόνικα Σκούνερ, μια μητέρα παιδιού που βρισκόταν στην εκδρομή, στην Canadian Press.

Η κυρία Σκούνερ είπε ότι ο 10χρονος γιος της ήταν μέλος της ομάδας μαθητών, αλλά δεν δέχτηκε επίθεση.

«Είπε ότι η αρκούδα έτρεξε πολύ κοντά του, αλλά κυνηγούσε κάποιον άλλο», είπε, προσθέτοντας ότι «ένιωσε ακόμη και το τρίχωμά της».

Οι υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Βρετανικής Κολομβίας ανέφεραν ότι δύο άτομα βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, άλλα δύο τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και επτά άλλα έλαβαν περίθαλψη στο χώρο του συμβάντος, σύμφωνα με την Canadian Press.

Η ομάδα προερχόταν από το σχολείο Acwsalcta, το οποίο διευθύνεται από την αυτόχθονη φυλή Nuxalk Nation, σε μια πόλη που βρίσκεται 700 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βανκούβερ.

«Οι αστυνομικοί είναι οπλισμένοι», έγραψε η φυλή στο Facebook. «Μείνετε μέσα στα σπίτια σας και μακριά από τον αυτοκινητόδρομο».

Οι αξιωματούχοι της φυλής έχουν κλείσει προσωρινά το σχολείο και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης