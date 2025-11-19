Τρομακτικό βίντεο: Μαύρη αρκούδα κυνηγάει 11χρονο μέσα σε κατάστημα

Σοκαριστικά πλάνα έχει καταγράψει το κλειστό κύκλωμα ενός καταστήματος, στο οποίο μπήκε μία μεγάλη μαύρη αρκούδα, εξαπολύοντας ανελέητο κυνηγητό σε έναν 11χρονο, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Ο Κόουλ Φρέιζι σταμάτησε με τον πατέρα του στο Μάρκλεϊσμπουργκ, και ανησύχησε όταν εκείνος άργησε να επιστρέψει στο αυτοκίνητο.

Τότε ο 11χρονος, αποφάσισε να μπει στο κατάστημα όταν ξαφνικά παρατήρησε μια μαύρη αρκούδα να τον κοιτάζει, ανέφερε το CBS Pittsburgh.

Χωρίς να προλάβει να γυρίσει, η γιγάντια αρκούδα άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο κατάστημα, με τον μικρό να αναζητά μέρος να κρυφτεί.

«Όταν τρέχει πίσω μου, γυρίζω, τρέχω μέσα στο κατάστημα, ουρλιάζω και τέτοια. Το πράγμα ήταν περίπου ενάμιση μέτρο μακριά μου», περιέγραψε αργότερα ο Φρέιζι.

«Σκέφτηκα, "Πιθανότατα θα με φάει μια αρκούδα"», θυμήθηκε ο 11χρονος. «Έστριψα αριστερά και η αρκούδα πήγε ευθεία».

Ο Φρέιζι έτρεχε πάνω κάτω στους διαδρόμους για να ξεφύγει από την αρκούδα και έτρεξε στην ταμία, η οποία ήταν ο μόνος άλλος στο κατάστημα. Οι δυο τους πήδηξαν στον πάγκο και έτρεξαν έξω από τις πόρτες τη στιγμή που το θηρίο γύρισε.

«Άρπαξε το παλτό της, τα κλειδιά και το τηλέφωνο και τρέξαμε να φύγουμε από εκεί. Όταν τρέξαμε να φύγουμε από εκεί, μπήκαμε όλοι στο αυτοκίνητο», είπε ο Φρέιζι.

Η στιγμή που η αρκούδα πήδηξε πάνω από τον πάγκο, δευτερόλεπτα αφότου ταμίας και παιδί έφυγαν, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

⚠️WARNING: This post describes a dangerous animal encounter.



Harrowing footage captured the moment a black bear chased an 11-year-old boy into a Family Dollar store in Pennsylvania.



Cole Frazee went to see what was taking his father so long while shopping in Markleysburg when… pic.twitter.com/8PpiHlCJOo — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 19, 2025

Η μαύρη αρκούδα εθεάθη στο βίντεο να υψώνεται πάνω από τον πάγκο γεμάτο με προϊόντα και να πηδάει πίσω στο πάτωμα.

Η αρκούδα περιπλανήθηκε στο κατάστημα για 10 λεπτά, και τελικά βρήκε διέξοδο, ανέφερε το κατάστημα.

«Ένιωσα ανακούφιση», είπε ο Φρέιζι. «Ήταν σίγουρα μια τρελή εμπειρία».

An 11-year-old boy said he thought he was a goner when he was forced to outmaneuver a black bear in the aisles of a Family Dollar, after the animal chased him inside and up onto a counter with a cashier.



"I was like, I'm probably gonna get eaten by a bear." pic.twitter.com/PbGVJGDbtF — Local 12/WKRC-TV (@Local12) November 19, 2025

Μια μεγάλη αρσενική μαύρη αρκούδα μπορεί να ζυγίζει πάνω 270 κιλά, ενώ τα θηλυκά σπάνια ξεπερνούν τα 90 κιλά, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής.