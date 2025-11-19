Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

Η 27χρονη Ελληνοκαναδή ομολόγησε ότι σκότωσε τα δύο αγόρια της, ηλικίας 4 και 5 ετών, μερικές μέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο, ώστε «να ενωθούν όλοι μαζί στον Παράδεισο»

Μια γυναίκα από το Τορόντο, που έπνιξε τους γιους της πριν από δύο χρόνια, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για 18 χρόνια.

Η 27χρονη Ελληνοκαναδή, Βανέσσα Κόλλιας, δήλωσε ένοχη σε δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού στο Ανώτερο Δικαστήριο Δικαιοσύνης του Οντάριο στο Τορόντο, τη Δευτέρα (17/11).

Περιγράφοντας τι συνέβη το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου 2023, η 27χρονη είπε στο δικαστήριο ότι κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το You Are My Sunshine, ενώ στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο, με την ελπίδα να αυτοκτονήσει κι εκείνη.

Η αστυνομία βρήκε τις σορούς των δύο παιδιών μπροστά σε μία τηλεόραση που έπαιζε καρτούν, με τα ρούχα για την κηδεία τους δίπλα τους μαζί με μία φωτογραφία του πατέρα τους, του 72χρονου Κώστα Κόλλια κι έναν σταυρό. Η 27χρονη, πάντως, επέζησε της πτώσης, αλλά έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Η Κόλλιας φέρεται να είχε πει σε ψυχίατρο ότι ήταν «απολύτως μόνη και ανίκανη να συλλάβει τη συνέχιση της ζωής χωρίς (τον σύζυγό της) και ήθελε όλοι τους να ξαναενωθούν στον Παράδεισο».

Η επιστολή της προς την αστυνομία περιείχε συγγνώμες και εκκλήσεις για συγχώρεση προς μέλη της οικογένειάς της για όσα είχε διαπράξει, σύμφωνα με τη συμφωνημένη δήλωση των γεγονότων.

«Ανέφερε ότι η μεγαλύτερη λύπη της ήταν πως δεν ήταν επιτυχής η απόπειρα αυτοκτονίας της», σύμφωνα με τη δήλωση, αναφερόμενη σε όσα είπε η Κόλλιας στην ψυχίατρο.

Η γυναίκα δεν έπασχε από σοβαρή ψυχική διαταραχή, βάσει της έκθεσης και είχε καταβληθεί από τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της εννέα ημέρες νωρίτερα.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η δράστιδα έπασχε από διαταραχή προσαρμογής (σ.σ. δυσφορία, υπερβολικές αντιδράσεις στο άγχος και την πίεση), αλλά αυτό δεν την καθιστούσε επιλέξιμη για «πιθανή υπεράσπιση» περί μη ποινικής ευθύνης λόγω ψυχικής διαταραχής.

«Συνοπτικά, ενώ η κυρία Κόλλιας δεν πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να αντιλαμβάνεται τις πράξεις της ή να γνωρίζει τις συνέπειές τους, είναι προϊόν επίμονου παιδικού τραύματος που διαμόρφωσε τις ενήλικες αντιλήψεις της για τον κόσμο, την αίσθηση ασφάλειας και τις σχέσεις», αναφέρει επιπλέον η έκθεση.

Η Εισαγγελία και η υπεράσπιση συνέστησαν από κοινού η Κόλλιας να εκτίσει 18 χρόνια φυλάκισης πριν γίνει επιλέξιμη για αποφυλάκιση υπό όρους. Η ανώτερη δικαστής, Μορίν Φόρστελ, συμφώνησε κι επέβαλε την προτεινόμενη ποινή.

