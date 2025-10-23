ΗΠΑ: Αρκούδα μπήκε σε ζωολογικό κήπο και επισκέφτηκε τρεις αιχμάλωτες «φίλες» της

Μια άγρια, πολύ «ευγενική» και πιθανώς μοναχική μαύρη αρκούδα επισκέφθηκε έναν ζωολογικό κήπο της Βόρειας Καλιφόρνιας και εθεάθη από το προσωπικό να παρακολουθεί το περίφραγμα όπου κρατούνται τρεις αρκούδες.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, ο ζωολογικός κήπος Sequoia Park Zoo στην πόλη Eureka, ανέφερε ότι το προσωπικό του πραγματοποιούσε μια ρουτίνα επιθεώρηση σε μέρος του συγκροτήματος, όταν εντόπισε την άγρια μαύρη αρκούδα.

«Η άγρια αρκούδα δεν φαινόταν επιθετική και παρατηρήθηκε να αλληλεπιδρά με [τις αιχμάλωτες αρκούδες] μέσα από τον φράχτη του περιφράγματός τους», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος.

«Η άγρια αρκούδα δεν μπήκε σε κανένα περίφραγμα κανενός ζώου και, μετά από μια σύντομη εξερεύνηση, η αρκούδα οδηγήθηκε με ασφάλεια πίσω στο δάσος μέσω μιας πύλης».

Πιστεύεται ότι η αρκούδα ήρθε από το δασώδες πάρκο Sequoia έκτασης 60 στρεμμάτων που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το ζωολογικό κήπο.

«Ήταν ένας πολύ ευγενικός επισκέπτης», πρόσθεσε ο ζωολογικός κήπος. «Παρέμεινε στο μονοπάτι της πεζογέφυρας, κράτησε τα δύο πόδια του στο έδαφος και δεν προσπάθησε να σκαρφαλώσει πάνω από τα κάγκελα».

