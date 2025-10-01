Αναδείχθηκε ο «πρωταθλητής» της Άγριας Φύσης: Ο «Chunk» βγήκε η πιο παχύσαρκη Αρκούδα

Ύστερα από μια εβδομάδα ψηφοφορίας, η φετινή «Fat Bear Week» (Εβδομάδα Παχύσαρκης Αρκούδας) του Εθνικού Πάρκου Κατμάι (Katmai National Park) της Αλάσκας ανέδειξε τον πρωταθλητή της: την αρκούδα υπ’ αριθμόν 32, γνωστή ως "Chunk".

Σε έναν διαγωνισμό που λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο διαδίκτυο, επισκέπτες ανά τον κόσμο ψήφισαν ανάμεσα σε 12 μεγαλόσωμες καφέ αρκούδες, οι οποίες «μονομάχησαν» για τον τίτλο του πιο παχύσαρκου και επιτυχημένου θηλαστικού.

Ο φετινός νικητής, ο Chunk, συγκέντρωσε εντυπωσιακά ποσοστά. Στον τελικό, που διεξήχθη την Τρίτη, επικράτησε της αρκούδας 856 με 60.2% έναντι 39.8%, λαμβάνοντας συνολικά 96.350 ψήφους.

Συγκίνησε ο πρωταθλητής

Πέρα από το επιβλητικό του μέγεθος, η ιστορία του Chunk συγκίνησε τους ψηφοφόρους, καθώς το αρκουδάκι αντιμετώπιζε τραυματισμό στη σιαγόνα.

Στα ημιτελικά, ο Chunk νίκησε την αρκούδα 602, με το χαϊδευτικό "Flotato", με συντριπτικό 70%-30%, εξασφαλίζοντας την θέση του στον τελικό. Αντίστοιχα, ο φιναλίστ 856 είχε αποκλείσει την περσινή πρωταθλήτρια, την 128 Grazer, η οποία ήταν και η τελευταία θηλυκή αρκούδα του διαγωνισμού.

Περισσότερα από ένα αστείο διαδικτυακό παιχνίδι

Η «Fat Bear Week» –ένας διαγωνισμός που ξεκίνησε το 2014– υπερβαίνει τη διασκέδαση της ανάδειξης ενός «χοντρού» πρωταθλητή. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το Εθνικό Πάρκο Κατμάι, το τέταρτο μεγαλύτερο στις ΗΠΑ, να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τις καφέ αρκούδες και τον αγώνα τους για επιβίωση.

Μετά τη νίκη του, η φωτογραφία του Chunk θα προστεθεί στην «Αίθουσα των Πρωταθλητών» της Fat Bear Week, τιμώντας έτσι την επιτυχία του.

*Με πληροφορίες από CNN

