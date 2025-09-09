Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

Στην Καμτσάτκα, στη Ρωσία, ένα αρκουδάκι έπεσε σε ένα λάκκο γεμάτο απορρίμματα ψαριών και δεν μπορούσε να βγει.

Ακούγοντας το βρυχηθμό της μικρής αρκούδας, μερικοί άνδρες αποφάσισαν να το βοηθήσουν τοποθετώντας μια ξύλινη σανίδα.

Το αρκουδάκι βγήκε έξω, αλλά αντί να δείξει ευγνωμοσύνη, κυνήγησε τους διασώστες για λίγο πριν τρέξει μακριά στην άγρια φύση.