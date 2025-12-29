Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι Αθηναίοι παίκτες που θα βρεθούν στον Άγιο Δομίνικο

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ξεκινήσει…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι Αθηναίοι παίκτες που θα βρεθούν στον Άγιο Δομίνικο

Ο παρουσιαστής του Survivor, Γιώργος Λιανός 

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν το ημερολόγιο δείξει 11 Ιανουαρίου και το ρολόι 21.00, το «Survivor» του ΣΚΑΪ θα κάνει πρεμιέρα με τον Γιώργο Λιανό. 250.000 ευρώ περιμένουν εκείνον ή εκείνη που θα κατακτήσει την κορυφή, όμως στο «Survivor» τίποτα δεν έρχεται εύκολα!

Στις μέρες που ακολουθούν θα αποκαλύπτονται σταδιακά, μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ, οι Survivors που πήραν το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μιλούν σε πρώτο πρόσωπο για όλα όσα τους κάνουν να ξεχωρίζουν!

Ας γνωρίσουμε την πρώτη τριάδα των Survivors της Αθήνας:

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, 29 ετών, Καλλιθέα

Μια δυναμική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, που διαθέτει πειθαρχία, ευαισθησία και αυθεντικότητα. Ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο παίζοντας σε τοπικές ομάδες και πρωταθλήματα και σπούδασε Αθλητική Δημοσιογραφία. Είναι αθλητικογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου αξιοποιεί την επικοινωνιακή του άνεση, τη γνώση του αθλητικού χώρου και τον άμεσο τρόπο έκφρασής του. Στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει φτιάχνοντας παζλ και Lego, δραστηριότητες που τον βοηθούν να συγκεντρώνεται και να αποφορτίζεται.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος - Survivor

Αλέξανδρος Κούρτοβικ, 29 ετών, Άγιος Δημήτριος

Ξεχωρίζει για την πειθαρχία, την ενέργεια και την αγάπη του για την άθληση. Εργάζεται στο χώρο της εστίασης ως manager σε μεγάλο ξενοδοχείο όμως η καθημερινότητά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και τη φύση. Προπονείται στην καλλισθενική ενώ από τις αγαπημένες του δραστηριότητες είναι η πεζοπορία και το SUP. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με την ενόργανη γυμναστική καταλαμβάνοντας τη 2η και την 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και με το Tae Kwon Do όπου απέσπασε διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αλέξανδρος Κούρτοβικ - Survivor

Γιάννης Στίνης, 41 ετών, Γλυφάδα

Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να συνδυάσει στο επάγγελμά του την επιστημονική γνώση με την εμπειρία και το πάθος του για τον αθλητισμό. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και ιδιοκτήτης ενός σύγχρονου γυμναστηρίου με πρωτοποριακές μεθόδους άθλησης όπως είναι το Serfset, του οποίου είναιm αντιπρόσωπος για όλη την Ευρώπη. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη θάλασσα, το διάβασμα και τα ταξίδια ενώ ασχολείται με την σκοποβολή. Ως πρώην αθλητής κολύμβησης, έχει σημαντικές διακρίσεις, όπως η 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 50μ ύπτιο το 2003 και η 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2002.

Γιάννης Στίνης - Survivor
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Συνελήφθη Αμερικανός μπασκετμπολίστας για κατοχή ναρκωτικών

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκαν δύο σοροί έπειτα από τις σφοδρές πλημμύρες - Βίντεο

17:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Kλόντια Σίφερ: Το συγκινητικό «αντίο» στη Μπριζίτ Μπαρντό - «Τιμή μου να συγκρίνομαι μαζί σου»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ - «Αυτά είναι ψέματα», λέει ο Ζελένσκι

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Παιδιά - δολοφόνοι» - Πώς οι συμμορίες στη Σουηδία στρατολογούν ανήλικους γα «συμβόλαια θανάτου»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στη Νίκαια - Κλείνει και η παλιά Εθνική Λάρισας-Βόλου

17:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι 8 ασθενείς - Νοκ άουτ ο Σλούκας για το Μαρούσι

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω του ΓΑΕΦ

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ πήγαινε στο φαρμακείο για τη μητέρα του

17:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προσωρινά κρατούμενος ο 35χρονος για συμμετοχή στη δολοφονία Ζαμπούνη - Αρνείται τις κατηγορίες

16:56WHAT THE FACT

To μεγαλύτερο γιγάντιο θαλάσσιο πλάσμα του κόσμου δεν είναι τόσο σπάνιο όσο πίστευαν οι επιστήμονες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι - Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

16:55LIFESTYLE

Άννα Κουρνικόβα - Ενρίκε Ιγκλέσιας: Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία των τεσσάρων τους παιδιών - «Οι ηλιαχτίδες μου»

16:48ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Το κρύο είναι σίγουρο - Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιβεβαίωσε τους θανάτους υψηλόβαθμων αξιωματούχων της από το Ισραήλ

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Δύο αδέλφια νεκρά από αναθυμιάσεις

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

16:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

21χρονος επιχείρησε να διαφύγει από τροχονομικό έλεγχο στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ