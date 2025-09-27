Έλληνας μουσικός στη Ρωσία παίζει μπουζούκι παρέα με μια αρκούδα

Ο Έλληνας μουσικός Δημήτρης Κατσούρας από τη Λάρισα, που έγινε ευρέως γνωστός πριν δύο χρόνια παίζοντας μπουζούκι δίπλα σε μια αρκούδα, δημοσίευσε πρόσφατα νέο βίντεο με μια ακόμη μεγαλύτερη αρκούδα.

Στο βίντεο μιλάει για την εμπειρία του να βρίσκεται τόσο κοντά σε ένα άγριο ζώο, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για αυτή τη μοναδική σχέση.

Ο Δημήτρης, που κατάγεται από τη Λάρισα, ζει πλέον στη Μόσχα και χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τη «δεύτερη πατρίδα» του. Επαγγελματίας μουσικός, εμφανίζεται με το μπουζούκι του σε μουσικά events στη ρωσική πρωτεύουσα αλλά και σε διεθνή φεστιβάλ. Η γνωριμία του με την αρκούδα «Τομ» ήρθε μέσα από έναν Ρώσο φίλο που τη μεγάλωσε σε κτήμα κοντά στη Μόσχα.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Κατσούρας απάντησε με χιούμορ σε ερώτηση αν η αρκούδα είναι αληθινή ή αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι πρόκειται για πραγματικό ζώο. Επεσήμανε ότι η αρκούδα έχει συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία, καθώς μεγάλωσε από μικρή κοντά σε ανθρώπους, γεγονός που την καθιστά πιο φιλική, ωστόσο τόνισε τον φυσικό κίνδυνο που υπάρχει όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με άγρια ζώα.