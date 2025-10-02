Κοζάνη: Αρκούδα κάνει βόλτες μαζί με το… μικρό της στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

Μία… απρόσμενη συνάντηση με αρκούδα και το μικρό της σημειώθηκε γύρω στη 01:00 Πέμπτης, στην περιοχή της Εορδαίας, στη διασταύρωση Δροσερού – Γαλάτειας, έξω από την Κοζάνη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, διερχόμενος οδηγός είδε στη μέση του δρόμου την αρκούδα μαζί με το αρκουδάκι της και επιβράδυνε αμέσως, ώστε να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα. Η αρκούδα με το μικρό της άρχισαν να τρέχουν και τελικά, ύστερα από λίγο, απομακρύνθηκαν προς το δάσος.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά την κίνηση ακόμη και σε κεντρικούς της περιοχής, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, καθώς η παρουσία αρκούδων (και) στη Δυτική Μακεδονία είναι πλέον συχνό φαινόμενο.