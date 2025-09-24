Ιωάννινα: Ανάστατοι οι κάτοικοι στη Δολιανή μετά την επίθεση αρκούδας στον ηλικωμένο

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στη Δόλιανη Ζαγορίου μετά την επίθεση που δέχθηκε ηλικιωμένος κάτοικος του χωριού από αρκούδα μέσα στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το γεγονός αυτό ήρθε μετά από ένα μεγάλο διάστημα που η αρκούδα κυκλοφορούσε μέσα στο χωριό με τους κατοίκους να είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν με ντουντούκες για να την φοβίζουν!

«Δεν μπορούμε να περπατήσουμε μέσα στα καλντερίμια του χωριού μας.. Η αρκούδα δεν φοβόταν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η πρόεδρος του χωριού.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα εισέλθει στην αυλή ενός σπιτιού το οποίο είχε μάλιστα και αναμμένα φώτα. Οι φωνές των ανθρώπων δεν την τρόμαξαν και ο ηλικιωμένος από την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε χτυπημένος από το άγριο ζώο το οποίο τον πέταξε σε χαντάκι βάθους τριών μέτρων. Σημειώνεται ότι ο ηλικιωμένος φέρει αρκετά τραύματα τόσο από την επίθεση όσο και από την πτώση που είχε όμως είναι εκτός κινδύνου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής αναστατώθηκαν τόσο πολύ που όσοι διαμένουν τον χειμώνα στην Αθήνα ή τα Ιωάννινα επισπεύδουν την επιστροφή τους.

Η τροφή για τις αρκούδες στη φύση έχει λιγοστέψει και έτσι φτάνουν ακόμη και στις αυλές των σπιτιών αναζητώντας σταφύλια και καρύδια.

«Παρόμοια προβλήματα έχουν όλα τα χωριά. Οι άνθρωποι λιγοστεύουν, τα άγρια ζώα φτάνουν μέσα στους οικισμούς. Οι αρκούδες χρόνο με τον χρόνο γίνονται περισσότερες», αναφέρει από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο Δήμος και η Κοινότητα Δόλιανης έχουν ενημερώσει ήδη τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (πρώην Φορέας Βόρειας Πίνδου) ενώ ενήμερες είναι κι άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις τόσο για το συγκεκριμένο συμβάν όσο και για τα συνολικότερα προβλήματα από τις αρκούδες.

