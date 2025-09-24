Τροχαίο με αγελάδα στη Φθιώτιδα: Τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο με τον τραυματισμό τριών ατόμων εκ των οποίων το ένα σοβαρά, σημειώθηκε στο δρόμο Μακρολίβαδου - Παλαμά στο Δήμο Δομοκού.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9), στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής όταν ένα ΙΧ συγκρούστηκε σφοδρότατα με αγελάδα που κινούνταν στο οδόστρωμα.

Ως αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης, τραυματίστηκε σοβαρά η συνοδηγός και μητέρα του οδηγού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο οδηγός και η σύζυγός του που καθόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Παλαμά και προορισμό το Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου πήγαιναν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για τη μητέρα του οδηγού. Μετά την σφοδρή σύγκρουση, η τραυματίας χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.

Από το ΑΤ Δομοκού που ανέλαβε την προανάκριση του τροχαίου ατυχήματος, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αγελάδας, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.

