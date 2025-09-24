Σε 24ωρη απεργία ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού
Η απεργία θα ισχύσει από σήμερα στις 11:00 έως και τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου, ο οποίος εγκλωβίστηκε το πρωί σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: «Πετάει» για Ελβετία ο Παναθηναϊκός
11:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ