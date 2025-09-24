Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο άτυχος νεαρός διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά φέροντας σοβαρότατα τραύματα, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή κατέληξε.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

