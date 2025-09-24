Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

Τραγωδία στα Χανιά με έναν νεαρό μόλις 19χροών να χάνει τη ζωή του σήμερα τα ξημερώματα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε περιοχή του δήμου Πλατανιά. Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Διαβάστε επίσης