Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Δύσκολη μέρα και σήμερα για τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ατικής καθώς από νωρίς το πρωί παρατηρείται κίνηση στις μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες του δικτύου.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ σημαντικές παρατηρήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Η κατάσταση που επικρατεί το πρωί στους δρόμους της Αττικής.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά παρατηρούνται στην κίνηση των οχημάτων και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

