Ανατροπή φορτηγού στη λεωφόρο Μουδανιών - Τραυματίας ο οδηγός
Η τριπλή σύγκρουση οχημάτων έφερε την ανατροπή του φορτηγού
Συναγερμός το πρωί της Τετάρτης στα Μουδανιά Θεσσαλονίκης καθώς φορτηγό εξετράπη της πορείας τους και ανατράπηκε.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες προς το παρόν. Από τη σφοδρότητα του τροχαίου, ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr.
