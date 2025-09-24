Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

24/9/2025 7:30:00 πμ 24/9/2025 12:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΟΥΒΑΡΗ 412 Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 10:00:00 πμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΚΑΚΙΑΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 415 Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 10:00:00 πμ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΦΕΡΗ. 722 Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΡΩΝ έως κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΜΑΚΡΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1152 Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΤΙΜΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΠΠΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1022 Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΦΗ έως κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΧΡΥΣΑΦΗ απο κάθετο: ΠΡΟΚΛΟΥ έως κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΟΚΛΟΥ απο κάθετο: ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1019 Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 12:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1021 Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΙ ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΙΓΕΝΙ ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΖΩΝΑΡΑ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ απο κάθετο: ΖΩΝΑΡΑ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1016 Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1024 Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 2:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1148 Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 3:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΝΩΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Εξυπηρέτηση τρίτων

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 3:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 105 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1150 Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 4:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΕΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΪΒΑΛΙΟΥ 240 Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 4:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ - ΑΪΒΑΛΙΟΥ 240 Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ 24/9/2025 4:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΜΟΥΣΩΝ - ΓΕΡΑΝΙΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΥΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΖΑΙΜΗ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 411 Κατασκευές

24/9/2025 9:30:00 πμ 24/9/2025 1:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ 1153 Κατασκευές

24/9/2025 10:00:00 πμ 24/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΙΑΚ.ΤΡΙΒΩΛΗ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1149 Κατασκευές

24/9/2025 10:00:00 πμ 24/9/2025 2:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 719 Κατασκευές

24/9/2025 10:00:00 πμ 24/9/2025 2:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ Β.ΜΕΛΑ. 721 Κατασκευές

24/9/2025 11:00:00 πμ 24/9/2025 2:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ.ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡ.ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ ΝΟ 28 από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ 1154 Κατασκευές

24/9/2025 12:00:00 μμ 24/9/2025 2:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 46 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 13 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 9 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ 1143 Κατασκευές

24/9/2025 12:00:00 μμ 24/9/2025 3:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΟ 85 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

24/9/2025 12:30:00 μμ 24/9/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΩΝ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΩΝ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΓΚΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ 1023 Λειτουργία

24/9/2025 1:30:00 μμ 24/9/2025 3:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΑ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΙΔΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΣΟΥΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ 1155 Κατασκευές

24/9/2025 2:00:00 μμ 24/9/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΓΛΑΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΟΙΧΑΛΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1020 Λειτουργία