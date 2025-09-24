Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

24/9/2025 7:30:00 πμ

24/9/2025 12:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΛΟΥΒΑΡΗ

412

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 10:00:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΚΑΚΙΑΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

415

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 10:00:00 πμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΦΕΡΗ.

722

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΡΩΝ έως κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΜΑΚΡΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1152

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΙΜΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΠΠΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1022

Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΦΗ έως κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΧΡΥΣΑΦΗ απο κάθετο: ΠΡΟΚΛΟΥ έως κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΟΚΛΟΥ απο κάθετο: ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1019

Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 12:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1021

Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΙ ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΙΓΕΝΙ ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΖΩΝΑΡΑ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ απο κάθετο: ΖΩΝΑΡΑ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1016

Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1024

Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1148

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 3:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΝΩΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 105 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1150

Κατασκευές

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 4:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΕΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΪΒΑΛΙΟΥ

240

Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 4:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ - ΑΪΒΑΛΙΟΥ

240

Λειτουργία

24/9/2025 8:00:00 πμ

24/9/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΛΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΜΟΥΣΩΝ - ΓΕΡΑΝΙΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΥΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΖΑΙΜΗ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

411

Κατασκευές

24/9/2025 9:30:00 πμ

24/9/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

1153

Κατασκευές

24/9/2025 10:00:00 πμ

24/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΙΑΚ.ΤΡΙΒΩΛΗ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1149

Κατασκευές

24/9/2025 10:00:00 πμ

24/9/2025 2:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

719

Κατασκευές

24/9/2025 10:00:00 πμ

24/9/2025 2:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ Β.ΜΕΛΑ.

721

Κατασκευές

24/9/2025 11:00:00 πμ

24/9/2025 2:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ.ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡ.ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ ΝΟ 28 από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

1154

Κατασκευές

24/9/2025 12:00:00 μμ

24/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 46 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 13 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 9 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

1143

Κατασκευές

24/9/2025 12:00:00 μμ

24/9/2025 3:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΟ 85 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

24/9/2025 12:30:00 μμ

24/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΩΝ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΩΝ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΓΚΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

1023

Λειτουργία

24/9/2025 1:30:00 μμ

24/9/2025 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΑ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΙΔΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΣΟΥΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

1155

Κατασκευές

24/9/2025 2:00:00 μμ

24/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓΛΑΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΟΙΧΑΛΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1020

Λειτουργία

24/9/2025 2:00:00 μμ

24/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

720

Κατασκευές

