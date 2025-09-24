Βόλος: Βαρύ πένθος για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα- Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος

Σήμερα στις 17:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο, θα γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος για την οικογένεια του 21χρονο Ιάσονα Ποπώλη.

Ο νεαρός σκοτώθηκε πέφτοντας από φωταγωγό πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στη ‹‹ΦΛΟΓΑ››.

Η σορός του Ιάσονα μεταφέρθηκε μετά τον θάνατό του στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας όπου διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομής στη σορό του. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη από την πτώση επέφεραν τον θάνατο.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Ο άτυχος νεαρός ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών και σε δύο μέρες θα έφευγε για Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του.

Πως έγινε το δυστύχημα

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια, στην συμβολή των οδών Ιωλκού και Μαγνήτων.

Ο 21χρονος βρισκόταν με φίλους του στην ταράτσα και άκουγαν μουσική. Γείτονες που ενοχλήθηκαν τους φώναξαν να σταματήσουν και τα δυο παιδιά έτρεξαν να απομακρυνθούν. Τότε ο 21χρονος πάτησε σε επιφάνεια πλέξιγκλας που κάλυπτε τον φωταγωγό, το υλικό έσπασε και ο Ιάσονας έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι φίλοι του τον αναζητούσαν για πάνω από 40 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα. Μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα, είδαν το σπασμένο πλεξιγκλάς και συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί.

Οι γονείς του, Αποστόλης Ποπώλης, ιδιοκτήτης της «Δωδώνης» στην Αγριά, και Ιωάννα Επιδέξιου, δικηγόρος, κατέρρευσαν όταν ενημερώθηκαν στο Νοσοκομείο πως ο μοναχογιός τους «έφυγε» από την ζωή.

