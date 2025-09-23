Βόλος: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά - Πώς συνέβη το μοιραίο

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9) στο Βόλο όπου σκοτώθηκε έπειτα από πτώση σε φωταγωγό ο 21χρονος Ιάσονας Ποπώλης.

Αξιζει να σημειωθεί ότι ο άτυχος Ιάσονας σε δύο μέρες θα έφευγε για Αθήνα για να συνεχίσει την εξεταστική του, ωστόσο η μοίρα του επεφύλασσε ένα τραγικό παιχνίδι.

Πώς συνέβη το μοιραίο

Ο 21χρονος βρισκόταν σε ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ιωλκού στο ύψος των Μαγνητών μαζί με άλλους δύο φίλους του.

Κάποια στιγμή γείτονες που ενοχλήθηκαν -λόγω της προχωρημένης ώρας- από την φασαρία που έκαναν οι νεαροί άρχισαν να τους φωνάζουν για να απομακρυνθούν από το σημείο. Οι δύο φίλοι του που γνώριζαν το μέρος έτρεξαν να φύγουν από το σημείο χρησιμοποιώντας τις σκάλες. Ωστόσο ο Ιάσονας δεν γνώριζε την πολυκατοικία και μέσα στον πανικό του έτρεξε προς το ταρατσάκι.

Για να ανεβεί σε αυτό έπρεπε, είτε να έχει συρόμενη σκάλα είτε να πατήσει πάνω στο πλεξιγκλάς και δυστυχώς ανεβαίνοντας σε αυτό, το πλαστικό υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Οι φίλοι του αναζητούσαν τον Ιάσονα επί 40 λεπτά το τραγικό δυστύχημα. Κάποια στιγμή ψάχνοντάς τον αποφάσισαν να ανέβουν ξανά στην ταράτσα της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να αντικρίσουν το σπασμένο πλεξιγκλάς και να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι κακό έχει συμβεί.

Γιος γνωστού επιχειρηματία ο 21χρονος

Ο νεαρός ήταν ο μοναχογιός του Αποστόλη Ποπώλη, γνωστού επιχειρηματία στην πόλη του Βόλου, ιδιοκτήτη της «Δωδώνης» και της δικηγόρου Ιωάννας Επιδέξιου. Οι γονείς του ενημερώθηκαν ναπάνε στο Νοσοκομείο και κατέρρευσαν όταν έμαθαν πως ο μοναχογιός τους «έφυγε» από την ζωή.

Η είδηση θανάτου του 21χρονου «πάγωσε» την τοπική κοινωνία και σκόρπισε απέραντη θλίψη σε οικείους της οικογένειας. «Ήταν γεμάτος ενέργεια, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ», αναφέρουν άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον, ανήμποροι να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Ο Ιάσονας ήταν αθλητής και φοιτητής Φυσικής Αγωγής και ένα χαρισματικό παιδί, με ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό και τη ζωή.

Κύμα συμπαράστασης στην οικογένεια του αδικοχαμένου Ιάσονα

Ο άτυχος νέος που δεν πρόλαβε καν να ανοίξει τα φτερά του, ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωή. Πάντα χαμογελαστός, η ψυχή της παρέας. Αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό και επί χρόνια είχε ασχοληθεί με την υδατοσφαίριση.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου «Η Νίκη» και το τμήμα υδατοσφαίρισης σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον πρόωρο και απροσδόκητο χαμό του νεαρού αθλητή Ιάσονα Ποπώλη, μόλις 21 ετών.

«Η οικογένεια της Νίκης Βόλου αποχαιρετά με πόνο έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ανείπωτη θλίψη. Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια και τους οικείους του, στους οποίους εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Διασκέδασης Νομού Μαγνησίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: «Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε την τραγική απώλεια του Ιάσονα Ποπώλη, γιου του συναδέλφου και φίλου μας Αποστολή Ποπώλη, ιδιοκτήτη του καταστήματος «Δωδώνη» στην Αγριά Βόλου. Ο Ιάσονας, μόλις 21 ετών, φοιτητής, έχασε με δραματικό τρόπο τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης σε δυστύχημα που συνέβη σε πολυκατοικία της οδού Ιωλκού στο κέντρο του Βόλου. Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Διασκέδασης Νομού Μαγνησίας εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστολή Ποπώλη για την αβάσταχτη απώλεια του παιδιού τους. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά τους αυτές τις δύσκολες ώρες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Το σημείο από το οποίο βρέθηκε στο κενό o Ιάσονας

Ο 21χρονος Ιάσονας βρήκε τραγικό θάνατο στις 4 περίπου τα ξημερώματα πέφτοντας στον φωταγωγό της πολυκατοικίας.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και το βίντεο από το σημείο που έπεσε ο 21χρονος.

Δείτε το βίντεο:

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου που διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

