Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας
Ένας 20χρονος φοιτητής σκοτώθηκε την Τρίτη (23/09) στον Βόλο όταν έπεσε στο κενό από φωταγωγό πολυκατοικίας.

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο φοιτητής που σπουδάζει στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος στο φωταγωγό της πολυκατοικίας στον Βόλο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον φοιτητή στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι γονείς του, μαθαίνοντας τον θάνατο του παιδιού τους, κατέρρευσαν.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

*Με πληροφορίες από The Newspaper

