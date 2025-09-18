Βόλος: Έρευνες για τον εντοπισμό σκάφους που «χάθηκε» στον Παγασητικό κόλπο

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στις λιμενικές αρχές του Βόλου, καθώς «χάθηκε» σκάφος στον Παγασητικό κόλπο.

όπως αναφέρει το taxydromos.gr oι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από χθες το βράδυ στον Βόλο είχαν σαν αποτέλεσμα να λυθεί από το σημείο όπου ήταν δεμένο κοντά σε καρνάγιο στα Καλά Νερά ένα μικρό καταμαράν, μήκους έξι μέτρων, και να χαθεί στον Παγασητικό παρασυρόμενα από θαλάσσια ρεύματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ενημερώθηκε για το συμβάν σήμερα το πρωί και οι λιμενικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες με τζιπ για τον εντοπισμό του, καθώς ο καιρός είναι απαγορευτικός για χρήση φουσκωτού σκάφους.

Επισημαίνεται ότι στο σκάφος δεν υπάρχουν επιβάτες. Οι έρευνες του Λιμενικού είναι υπό πλήρη εξέλιξη.