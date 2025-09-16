Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

Ένα φιλιππινέζικο σκάφος συγκρούστηκε σκόπιμα με ένα σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής, ανεβάζοντας επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή.

Η Νότια Σινική Θάλασσα «βράζει» για ακόμη μια φορά. Η Κινεζική Ακτοφυλακή ισχυρίστηκε ότι φιλιππινέζικα σκάφη συμμετείχαν σε «παράνομες δραστηριότητες» κοντά στο Σκάρμπορο Σόαλ.

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι ένα φιλιππινέζικο σκάφος εμπόδισε σκόπιμα το σκάφος της ακτοφυλακής και έχει αναπτύξει κανόνια νερού στην περιοχή. Η κινεζική πλευρά ισχυρίστηκε ότι το φιλιππινέζικο πλοίο εμβόλισε σκόπιμα το σκάφος της ακτοφυλακής.

#FMsays China has urged the Philippines to immediately stop provocative infringements near #Huangyan Island in the #SouthChinaSea as well as warned Manila not to test Beijing's firm resolve when it comes to safeguarding its lawful rights after a Philippine vessel deliberately… pic.twitter.com/wQwBZnTRXC — China Daily (@ChinaDaily) September 16, 2025

Δέκα σκάφη των Φιλιππίνων εντοπίστηκαν στην αμφισβητούμενη περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας την Τρίτη, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές. Η ακτοφυλακή απάντησε με κανόνια νερού και μέτρα ελέγχου, δηλώνοντας ότι τα σκάφη «διεξήγαγαν μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες».

China’s Coast Guard used water cannons on Philippine ships near Scarborough Shoal, accusing Manila of “illegal” entry and ramming a vessel. pic.twitter.com/Gh3llxIusO — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2025

Η σύγκρουση συνέβη μόλις μια εβδομάδα αφότου η Κίνα κήρυξε την περιοχή ως «εθνικό φυσικό καταφύγιο».

Το Ναυτικό Συμβούλιο των Φιλιππίνων απέρριψε τις κατηγορίες της Κίνας, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι οι ισχυρισμοί ήταν «αναληθείς» και ότι η Μανίλα ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στην περιοχή.

Η σημασία του Scarborough Shoal

Το Scarborough Shoal είναι μια αλυσίδα υφάλων και βράχων έκτασης 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων (50 τετραγωνικών μιλίων) που αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο διαμάχης κυριαρχίας μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων. Η στρατηγική του θέση στη Νότια Σινική Θάλασσα το καθιστά κρίσιμο στρατιωτικό και οικονομικό πόρο.

Η απόφαση της Κίνας να μετατρέψει την περιοχή σε φυσικό καταφύγιο ερμηνεύτηκε από τους διεθνείς παρατηρητές ως ένα βήμα για να εκτιμηθεί η αντίδραση της Μανίλα.