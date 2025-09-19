Βόλος: Στη φυλακή 48χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός για κλοπή και βία στη μητέρα του

Ποινή φυλάκισης 3 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε 48χρονο, συνταξιούχο στρατιωτικό, που την Τετάρτη (17/9) έκλεψε ηλεκτρονικά τσιγάρα αξίας 150 ευρώ από περίπτερο 50χρονου στον Βόλο.

Ο 48χρονος δικάστηκε την Πέμπτη (18/9) και για δεύτερη υπόθεση, που αφορά ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της μητέρας του και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, επειδή έχει απασχολήσει παλαιότερα με υποθέσεις το Στρατοδικείο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 48χρονος μετά τα δικαστήρια, κρατήθηκε για οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς δεν είχε χρήματα για να ασκήσει τις εφέσεις.

Η κλοπή από περίπτερο

Ο 50χρονος επαγγελματίας εξεταζόμενος ως μάρτυρας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος τα ξημερώματα της Πέμπτης επισκέφτηκε το περίπτερο, ζητώντας από την υπάλληλο να ελέγξει εάν κερδίζει ένα δελτίο σκρατς. Ο δράστης εκμεταλλευόμενος την προσωρινή απασχόλησή της, βούτηξε 8 ηλεκτρονικά τσιγάρα και αποχώρησε δίχως να καταβάλει το αντίτιμο.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο 48χρονος μοιράζει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε κορίτσια και τα πουλάει, ενώ την Κυριακή βούτηξε από τσάντα γυναίκας το ποσό των 400 ευρώ, με αποτέλεσμα η τελευταία να μείνει χωρίς χρήματα για το υπόλοιπο του μήνα.

Στη δική του περίπτωση ο 50χρονος τόνισε ότι ο κατηγορούμενος έκλεβε το περίπτερό του επί ενάμιση μήνα, ενώ παρίστανε τον φίλο και λόγω της παλαιότερης επαγγελματικής ιδιότητάς του ήταν υπεράνω υποψίας.

Ο 48χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του

Ο 48χρονος από την πλευρά του παραδέχτηκε την κλοπή λέγοντας ότι ήταν λάθος του και ζήτησε «συγγνώμη». Ισχυρίστηκε ότι όταν έγινε αντιληπτός, προσφέρθηκε να δώσει τα χρήματα, αλλά του αρνήθηκαν. Ακολούθως, υπογράμμισε ότι ο παθών μετά την πράξη του ανέβασε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που τον καταγράφει αναφέροντας τα στοιχεία του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να δεχτεί επικριτικά και απειλητικά τηλεφωνήματα και σχόλια.

Επανέλαβε ότι αναγνωρίζει τη χαζομάρα του και τόνισε ότι εάν δεν τον αναγνώριζαν, θα τον έτρωγαν τύψεις και θα επέστρεφε από μόνος του τα χρήματα.

Περαιτέρω αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει τις υπόλοιπες κλοπές και τόνισε ότι ως στρατιωτικός είχε μια εξαίρετη επαγγελματική πορεία, φθάνοντας να υπηρετήσει ακόμα και στο Αφγανιστάν.

Το επεισόδιο σε βάρος της μητέρας του

Ο 48χρονος δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 86χρονης μητέρας του.

Στις 8 Σεπτεμβρίου ενώ ήταν καθ’ οδόν με ΙΧ με τη μητέρα του για το σπίτι τους φέρεται να ζήτησε από την τελευταία 50 ευρώ και επειδή δεν είχε να του δώσει, να της έριξε σφαλιάρα. Η ηλικιωμένη γυναίκα κατέβηκε αμέσως από το αυτοκίνητό του και σταμάτησε άλλο οδηγό ΙΧ που την εξυπηρέτησε.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος υποστήριξε η μητέρα του ήταν ανέκαθεν χειριστική και κυκλοθυμική μαζί του και γι’ αυτό, όπως είπε, πάντοτε ευχόταν να ζούσε ο πατέρας του. Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι όταν ήταν μικρός, τον έδερνε και τον έτρεχε στο κατηχητικό χωρίς τη θέλησή του.

Για το επεισόδιο βίας αρνήθηκε ότι ζήτησε χρήματα από τη μητέρα του. Υποστήριξε ότι μένει μαζί της και την φροντίζει πληρώνοντας όλους τους λογαριασμούς και ότι θα συνεχίσει να το κάνει αυτό μέχρι να του ζητήσει να φύγει. Ισχυρίστηκε ότι το μόνο που της είπε ήταν «είδες τι πάθαμε;», όταν έμειναν από βενζίνη.

Ο ίδιος είπε ότι η μητέρα του εξύβρισε χυδαία την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του και ότι εκείνος πάνω στα νεύρα του απλώς ακούμπησε το χέρι του στο μέτωπό της. Εντούτοις, δεν έγινε πιστευτός.

