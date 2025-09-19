Βόλος: Στη φυλακή 48χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός για κλοπή και βία στη μητέρα του

O 48χρονος είναι συνταξιούχος στρατιωτικός

Newsbomb

Βόλος: Στη φυλακή 48χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός για κλοπή και βία στη μητέρα του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποινή φυλάκισης 3 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε 48χρονο, συνταξιούχο στρατιωτικό, που την Τετάρτη (17/9) έκλεψε ηλεκτρονικά τσιγάρα αξίας 150 ευρώ από περίπτερο 50χρονου στον Βόλο.

Ο 48χρονος δικάστηκε την Πέμπτη (18/9) και για δεύτερη υπόθεση, που αφορά ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της μητέρας του και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, επειδή έχει απασχολήσει παλαιότερα με υποθέσεις το Στρατοδικείο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 48χρονος μετά τα δικαστήρια, κρατήθηκε για οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς δεν είχε χρήματα για να ασκήσει τις εφέσεις.

Η κλοπή από περίπτερο

Ο 50χρονος επαγγελματίας εξεταζόμενος ως μάρτυρας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος τα ξημερώματα της Πέμπτης επισκέφτηκε το περίπτερο, ζητώντας από την υπάλληλο να ελέγξει εάν κερδίζει ένα δελτίο σκρατς. Ο δράστης εκμεταλλευόμενος την προσωρινή απασχόλησή της, βούτηξε 8 ηλεκτρονικά τσιγάρα και αποχώρησε δίχως να καταβάλει το αντίτιμο.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο 48χρονος μοιράζει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε κορίτσια και τα πουλάει, ενώ την Κυριακή βούτηξε από τσάντα γυναίκας το ποσό των 400 ευρώ, με αποτέλεσμα η τελευταία να μείνει χωρίς χρήματα για το υπόλοιπο του μήνα.

Στη δική του περίπτωση ο 50χρονος τόνισε ότι ο κατηγορούμενος έκλεβε το περίπτερό του επί ενάμιση μήνα, ενώ παρίστανε τον φίλο και λόγω της παλαιότερης επαγγελματικής ιδιότητάς του ήταν υπεράνω υποψίας.

Ο 48χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του

Ο 48χρονος από την πλευρά του παραδέχτηκε την κλοπή λέγοντας ότι ήταν λάθος του και ζήτησε «συγγνώμη». Ισχυρίστηκε ότι όταν έγινε αντιληπτός, προσφέρθηκε να δώσει τα χρήματα, αλλά του αρνήθηκαν. Ακολούθως, υπογράμμισε ότι ο παθών μετά την πράξη του ανέβασε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που τον καταγράφει αναφέροντας τα στοιχεία του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να δεχτεί επικριτικά και απειλητικά τηλεφωνήματα και σχόλια.

Επανέλαβε ότι αναγνωρίζει τη χαζομάρα του και τόνισε ότι εάν δεν τον αναγνώριζαν, θα τον έτρωγαν τύψεις και θα επέστρεφε από μόνος του τα χρήματα.

Περαιτέρω αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει τις υπόλοιπες κλοπές και τόνισε ότι ως στρατιωτικός είχε μια εξαίρετη επαγγελματική πορεία, φθάνοντας να υπηρετήσει ακόμα και στο Αφγανιστάν.

Το επεισόδιο σε βάρος της μητέρας του

Ο 48χρονος δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 86χρονης μητέρας του.

Στις 8 Σεπτεμβρίου ενώ ήταν καθ’ οδόν με ΙΧ με τη μητέρα του για το σπίτι τους φέρεται να ζήτησε από την τελευταία 50 ευρώ και επειδή δεν είχε να του δώσει, να της έριξε σφαλιάρα. Η ηλικιωμένη γυναίκα κατέβηκε αμέσως από το αυτοκίνητό του και σταμάτησε άλλο οδηγό ΙΧ που την εξυπηρέτησε.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος υποστήριξε η μητέρα του ήταν ανέκαθεν χειριστική και κυκλοθυμική μαζί του και γι’ αυτό, όπως είπε, πάντοτε ευχόταν να ζούσε ο πατέρας του. Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι όταν ήταν μικρός, τον έδερνε και τον έτρεχε στο κατηχητικό χωρίς τη θέλησή του.

Για το επεισόδιο βίας αρνήθηκε ότι ζήτησε χρήματα από τη μητέρα του. Υποστήριξε ότι μένει μαζί της και την φροντίζει πληρώνοντας όλους τους λογαριασμούς και ότι θα συνεχίσει να το κάνει αυτό μέχρι να του ζητήσει να φύγει. Ισχυρίστηκε ότι το μόνο που της είπε ήταν «είδες τι πάθαμε;», όταν έμειναν από βενζίνη.

Ο ίδιος είπε ότι η μητέρα του εξύβρισε χυδαία την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του και ότι εκείνος πάνω στα νεύρα του απλώς ακούμπησε το χέρι του στο μέτωπό της. Εντούτοις, δεν έγινε πιστευτός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Αντίδραση στην εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της

20:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πικάσο: Ένα άγνωστο πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ βγήκε στο φως

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονυσία Κουκίου: «Απειλούσαν 13χρονη μου πως αν δεν τους φιλήσει τα πόδια θα τη μαχαιρώσουν»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

TRAPPIST-1e: Νέες ενδείξεις ατμόσφαιρας από το τηλεσκόπιο James Webb - Θα είναι αυτό το νέο σπίτι της ανθρωπότητας;

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τους δράστες

20:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η Πίστη είναι θεμέλιο ενότητας

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανατροπή με την έκρηξη στο Τσοτύλι  - Προήλθε από οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Κατασκόπους στο σκοτεινό διαδίκτυο προσλαμβάνει η βρετανική MI6 - Τι είναι η πλατφόρμα «Silent Courrier»

20:02TRAVEL

Ένα νησί-φάντασμα με εκρηκτικό παρελθόν - Χρησιμοποιήθηκε από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα – Εκτιμάται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απορρίφθηκε η αγωγή-μαμούθ 15 δισεκατομμυρίων κατά των New York Times

19:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εφοριακός στην Κεντρική Μακεδονία - Ζήτησε 1.500 ευρώ για να μη βεβαιώσει πρόστιμο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιτρέπει στην Κίνα πρόσβαση σε ρωσικό LNG

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Naxos: Εικόνες κόβουν την ανάσα – Η άνιση μάχη με τα κύματα, εν μέσω απαγορευτικού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Επανέρχονται οι κυρώσεις κατά του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα - Τι ψήφισε η Ελλάδα

19:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι αιωνίων στις 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ

19:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Στη φυλακή 48χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός για κλοπή και βία στη μητέρα του

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η συγκινητική στιγμή της επανένωσης του βρετανικού ζευγαριού με την οικογένειά του - Κρατούνταν για μήνες από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανατροπή με την έκρηξη στο Τσοτύλι  - Προήλθε από οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Naxos: Εικόνες κόβουν την ανάσα – Η άνιση μάχη με τα κύματα, εν μέσω απαγορευτικού

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Τρέχα, με σκοτώσανε» - Άγριος ξυλοδαρμός 81χρονης μέσα σε σχολή οδηγών

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Αερομαχίες ΝΑΤΟ - Ρωσίας πάνω από την Εσθονία - Τα ρωσικά MiG-31 πέταξαν πάνω από το Ταλίν

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τους δράστες

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

20:20ΚΟΣΜΟΣ

TRAPPIST-1e: Νέες ενδείξεις ατμόσφαιρας από το τηλεσκόπιο James Webb - Θα είναι αυτό το νέο σπίτι της ανθρωπότητας;

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονυσία Κουκίου: «Απειλούσαν 13χρονη μου πως αν δεν τους φιλήσει τα πόδια θα τη μαχαιρώσουν»

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ