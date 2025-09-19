Τοξικοί καπνοί από τη μεγάλη φωτιά στο Μενίδι - Δείτε βίντεο και εικόνες

H πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προαύλιο χώρο εργοστασίου ξυλείας με παλέτες

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Το απόγευμα της Παρασκευής (20/9) ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προαύλιο εργοστασίου ξυλείας, όπου υπήρχαν παλέτες.

Στο σημείο, στη διασταύρωση Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, για την κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Λόγω του πυκνού καπνού, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών, με οδηγίες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Αχαρνών.

Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου, από τη συμβολή της με την οδό Κύμης μέχρι την οδό Δεκελείας.