Φωτιά στο Μενίδι - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε αύλειο χώρο εργοστασίου.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ οι άνεμοι δυσχαιρένουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία καίει παλέτες και εύφλεκτα υλικά.

Μάλιστα ήχησε το 112 στους κατοίκους των κοντινών περιοχών ώστε να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα.