Συναγερμός στην Αττική Οδό: Φωτιά σε όχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Το όχημα που έπιασε φωτιά στην Αττική Οδό.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τον κόμβο Παιανίας, με την κυκλοφορία να διακόπτεται στη δεξιά λωρίδα της οδού.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 19, 2025

Η κίνηση στην βασική οδική αρτηρία της Αττικής γίνεται μετ'εμποδίων, καθώς στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5'-10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 19, 2025

