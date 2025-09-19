Συναγερμός στην Αττική Οδό: Φωτιά σε όχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
Καθυστερήσεις αναμένονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καθώς έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τον κόμβο Παιανίας, με την κυκλοφορία να διακόπτεται στη δεξιά λωρίδα της οδού.
Η κίνηση στην βασική οδική αρτηρία της Αττικής γίνεται μετ'εμποδίων, καθώς στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας.
