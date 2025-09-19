Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την Μαραθώνος έως τη Μεταμόρφωση.

Την ίδια ώρα, στο αντίθετο ρεύμα οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως τον κόμβο με την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5'-10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 19, 2025

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, με την βασική οδική αρτηρία του δυτικού τομέα του λεκανοπεδίου να είναι στο «κόκκινο» από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, και το κέντρο. Google Maps

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, στην Σταδίου, την Πανεπιστημίου και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ και στην Κατεχάκη εντοπίζονται καθυστερήσεις στο ρέυμα προς Ηλιούπολη.

