Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» για μία ακόμη ημέρα στους δρόμους της Αττικής
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Λεωφόρο Κηφισού (και στα δύο ρεύματα), στην Λεωφόρο Κηφισίας, την Λεωφόρο Μεσογείων, την Λεωφόρο Συγγρού και την Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
