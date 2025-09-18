Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 76χρονος, στο νοσοκομείο η σύζυγός του

Δεν έχει τέλος η «μαύρη» λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη. Η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα για μία ακόμη φορά καθώς ένας άνδρας έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr , το τροχαίο δυστύχημα ήμερα το μεσημέρι όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 76χρονος με συνοδηγό τη σύζυγό του έχασε τον έλεγχο ενώ κινούνταν σε δρόμο στα Απλαδιανά του δήμου Μυλοποτάμου και εξετράπη της πορείας.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον 76χρονο καθώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα το ασθενοφόρο παρέλαβε την σύζυγό του και την μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία της.

Διαβάστε επίσης