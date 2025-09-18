Στάθης Αλεξόπουλος: Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της μητέρας του Παύλου Φύσσα μπροστά στο μνημείο

Ο γλύπτης που φιλοτέχνησε το μνημείο για τον Παύλο Φύσσα μιλάει για την πρόταση που του έγινε, την αρχική ιδέα για το έργο του και την συγκλονιστική ημέρα των αποκαλυπτηρίων

Newsbomb

Στάθης Αλεξόπουλος: Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της μητέρας του Παύλου Φύσσα μπροστά στο μνημείο

Η Μάγδα Φύσσα μπροστά στο μνημείο για τον Παύλο. «Είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ» λέει ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνέντευξη στον Μίλτο Τσεκούρα

Έναν χρόνο μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που φέρει την καλλιτεχνική σφραγίδα του γλύπτη Στάθη Αλεξόπουλου.

Σήμερα ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος μιλάει στο NewsBomb για το έργο του το οποίο το χαρακτηρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα της σταδιοδρομίας του. «Το έργο μου για τον Παύλο είναι ένα σημαντικό έργο στην πορεία μου γιατί αναδείχθηκε ως σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα και στο οποίο δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Είναι ένα μνημείο-σταθμός στην πορεία μου», δηλώνει.

Η τέχνη του γλύπτη αποτυπώνεται έντονα στο έργο για τον Παύλο Φύσσα, όπου η σύγχρονη αισθητική ενώνει το παρελθόν με το παρόν με ένα γλυπτό φορτισμένο συναισθηματικά και κοινωνικά.

«Ήθελα να φιλοτεχνήσω ένα γλυπτό που να ταιριάζει με τον Παύλο και την προσωπικότητά του. Δεν ήθελα κάτι κλασικό. Ήθελα να είναι ένα σύγχρονο μνημείο και γι’ αυτό δεν χρησιμοποίησα υλικά όπως ορείχαλκο ή μάρμαρο που συνηθίζονται σε εξωτερικά μνημεία. Δούλεψα με μπετόν και χυτό αλουμίνιο. Και φιλοτέχνησα τον Παύλο όπως τον ήξεραν οι περισσότεροι: επάνω στη σκηνή, να τραγουδάει», εξηγεί ο γλύπτης, περιγράφοντας τη σύλληψη της ιδέας για το συγκεκριμένο έργο.

img6454.jpg

Ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος φιλοτεχνεί το μνημείο για τον Παύλο Φύσσα

Προσωπικό αρχείο Στάθη Αλεξόπουλου

Η αρχική πρόταση έγινε από τους φίλους του Παύλου, που αναζητούσαν έναν τρόπο να τον τιμήσουν. «Η πρόταση έγινε από την παρέα του Παύλου. Στην αρχή σκεφτήκαμε πιο ρομαντικά. Η ιδέα ήταν να γίνει μια συναυλία στη μνήμη του και αντί για εισιτήριο οι θεατές να έφερναν κουτάκια αλουμινίου. Αυτά θα αποτελούσαν την πρώτη ύλη για να φιλοτεχνήσω το μνημείο. Όμως αυτή η ιδέα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί. Τελικά αποφασίστηκε να γίνει κάτι πιο λιτό, στο ακριβές σημείο της δολοφονίας του και όχι σε κάποια πλατεία».

Η συνολική διαδικασία διήρκησε περίπου έναν χρόνο. Από την πρόταση έως την ολοκλήρωση του έργου. Όπως τονίζει ο Στάθης Αλεξόπουλος οι γονείς του Παύλου Φύσσα παρακολούθησαν όλα τα στάδια και έδωσαν την συγκατάθεσή τους για το μνημείο.

Μάλιστα στο πίσω μέρος του μνημείου χαράχτηκαν στίχοι από τραγούδι του Παύλου, Φύσσα με στίχους που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προφητικοί, όπως αναφέρει ο Στάθης Αλεξόπουλος. «Όποιος το βλέπει το μνημείο και διαβάζει τους στίχους καταλαβαίνει αμέσως τι έγινε. Η απόφαση για του στίχους ήταν συλλογική. Από την πρώτη στιγμή ήμουν σε επαφή με την οικογένεια του Παύλου. Οι γονείς παρακολουθούσαν κάθε στάδιο και έδωσαν το τελικό "οκ" για να προχωρήσουμε».

img6452.jpg

Οι στιγμές των αποκαλυπτηρίων του μνημείου στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του καλλιτέχνη. «Μόνο που θυμάμαι εκείνη την ημέρα ανατριχιάζω. Δεν περίμενα να δω τόσες χιλιάδες κόσμου. Ήταν και άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον Παύλο και όμως έκλαιγαν. Δεν το έχω ξαναζήσει. Η εικόνα της μητέρας του Παύλου, της κυρίας Μάγδας, να αγγίζει το έργο μου σαν να αγγίζει τον γιο της, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου».

ΑΘΗΝΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ / ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (EUROKINISSI/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ)

Αποκαλυπτήρια μνημείου στο σημείο δολοφονίας του Πάυλου Φύσσα στην οδό Π. Τσαλδάρη 60 στο Κερατσίνι από την κίνηση "ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ", την οικογένεια και τους φίλοι του, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Eurokinissi



Έχω βιώσει κι εγώ τον πόνο και την απώλεια με τον θάνατο της αδελφής μου σε νεαρή ηλικία και γι’ αυτό αυτά τα έργα με αγγίζουν περισσότερο» τονίζει καταλήγοντας ο γλύπτης.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντολές εκκένωσης στο Λίβανο - Έρχονται χτυπήματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Μαχαίρωσε στρατιώτες επειδή έπαθε εμπλοκή το όπλο - Νεκροί δύο Ισραηλινοί

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες και νέους εθελοντές στην ΔΕΘ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια λιάζεται στην παραλία γυάλα στο Νημποριο της Σύμης

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Τα highlights από την «πράσινη» νίκη στο ιστορικό φιλικό

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 76χρονος, στο νοσοκομείο η σύζυγός του

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Η εικόνα της μητέρας του να αγγίζει το μνημείο σαν να ήταν ο γιος της θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου» λέει στο Newsbomb ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κακάο γίνεται... χρυσός: Η απλή σοκολάτα στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα €2,87 ευρώ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μπλεγμένη με διακίνηση μεταναστών κυβερνητική πολιτοφυλακή της Τρίπολης; - Τι δείχνουν τα ντοκουμέντα ιταλικών ΜΜΕ

16:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόψιμο» κρίσιμων μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βασική επιλογή για τον «πράσινο» πάγκο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μάχη» σε δύο μέτωπα για την Πυροσβεστική - Μαίνονται φωτιές σε Ρέθυμνο και Σητεία

16:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Κέντρικ Ναν: «Να βελτιωθούμε και να απολαμβάνουμε κάθε ματς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Μαχαίρωσε στρατιώτες επειδή έπαθε εμπλοκή το όπλο - Νεκροί δύο Ισραηλινοί

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ