Στάθης Αλεξόπουλος: Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της μητέρας του Παύλου Φύσσα μπροστά στο μνημείο

Η Μάγδα Φύσσα μπροστά στο μνημείο για τον Παύλο. «Είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ» λέει ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος

Συνέντευξη στον Μίλτο Τσεκούρα

Έναν χρόνο μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που φέρει την καλλιτεχνική σφραγίδα του γλύπτη Στάθη Αλεξόπουλου.

Σήμερα ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος μιλάει στο NewsBomb για το έργο του το οποίο το χαρακτηρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα της σταδιοδρομίας του. «Το έργο μου για τον Παύλο είναι ένα σημαντικό έργο στην πορεία μου γιατί αναδείχθηκε ως σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα και στο οποίο δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Είναι ένα μνημείο-σταθμός στην πορεία μου», δηλώνει.

Η τέχνη του γλύπτη αποτυπώνεται έντονα στο έργο για τον Παύλο Φύσσα, όπου η σύγχρονη αισθητική ενώνει το παρελθόν με το παρόν με ένα γλυπτό φορτισμένο συναισθηματικά και κοινωνικά.

«Ήθελα να φιλοτεχνήσω ένα γλυπτό που να ταιριάζει με τον Παύλο και την προσωπικότητά του. Δεν ήθελα κάτι κλασικό. Ήθελα να είναι ένα σύγχρονο μνημείο και γι’ αυτό δεν χρησιμοποίησα υλικά όπως ορείχαλκο ή μάρμαρο που συνηθίζονται σε εξωτερικά μνημεία. Δούλεψα με μπετόν και χυτό αλουμίνιο. Και φιλοτέχνησα τον Παύλο όπως τον ήξεραν οι περισσότεροι: επάνω στη σκηνή, να τραγουδάει», εξηγεί ο γλύπτης, περιγράφοντας τη σύλληψη της ιδέας για το συγκεκριμένο έργο.

Ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος φιλοτεχνεί το μνημείο για τον Παύλο Φύσσα Προσωπικό αρχείο Στάθη Αλεξόπουλου

Η αρχική πρόταση έγινε από τους φίλους του Παύλου, που αναζητούσαν έναν τρόπο να τον τιμήσουν. «Η πρόταση έγινε από την παρέα του Παύλου. Στην αρχή σκεφτήκαμε πιο ρομαντικά. Η ιδέα ήταν να γίνει μια συναυλία στη μνήμη του και αντί για εισιτήριο οι θεατές να έφερναν κουτάκια αλουμινίου. Αυτά θα αποτελούσαν την πρώτη ύλη για να φιλοτεχνήσω το μνημείο. Όμως αυτή η ιδέα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί. Τελικά αποφασίστηκε να γίνει κάτι πιο λιτό, στο ακριβές σημείο της δολοφονίας του και όχι σε κάποια πλατεία».

Η συνολική διαδικασία διήρκησε περίπου έναν χρόνο. Από την πρόταση έως την ολοκλήρωση του έργου. Όπως τονίζει ο Στάθης Αλεξόπουλος οι γονείς του Παύλου Φύσσα παρακολούθησαν όλα τα στάδια και έδωσαν την συγκατάθεσή τους για το μνημείο.

Μάλιστα στο πίσω μέρος του μνημείου χαράχτηκαν στίχοι από τραγούδι του Παύλου, Φύσσα με στίχους που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προφητικοί, όπως αναφέρει ο Στάθης Αλεξόπουλος. «Όποιος το βλέπει το μνημείο και διαβάζει τους στίχους καταλαβαίνει αμέσως τι έγινε. Η απόφαση για του στίχους ήταν συλλογική. Από την πρώτη στιγμή ήμουν σε επαφή με την οικογένεια του Παύλου. Οι γονείς παρακολουθούσαν κάθε στάδιο και έδωσαν το τελικό "οκ" για να προχωρήσουμε».

Οι στιγμές των αποκαλυπτηρίων του μνημείου στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του καλλιτέχνη. «Μόνο που θυμάμαι εκείνη την ημέρα ανατριχιάζω. Δεν περίμενα να δω τόσες χιλιάδες κόσμου. Ήταν και άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον Παύλο και όμως έκλαιγαν. Δεν το έχω ξαναζήσει. Η εικόνα της μητέρας του Παύλου, της κυρίας Μάγδας, να αγγίζει το έργο μου σαν να αγγίζει τον γιο της, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου».

Αποκαλυπτήρια μνημείου στο σημείο δολοφονίας του Πάυλου Φύσσα στην οδό Π. Τσαλδάρη 60 στο Κερατσίνι από την κίνηση "ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ", την οικογένεια και τους φίλοι του, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 Eurokinissi





Έχω βιώσει κι εγώ τον πόνο και την απώλεια με τον θάνατο της αδελφής μου σε νεαρή ηλικία και γι’ αυτό αυτά τα έργα με αγγίζουν περισσότερο» τονίζει καταλήγοντας ο γλύπτης.