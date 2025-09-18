Κρήτη: «Μάχη» σε δύο μέτωπα για την Πυροσβεστική - Μαίνονται φωτιές σε Ρέθυμνο και Σητεία

Αντιμέτωπες με δύο πύρινα μέτωπα είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Σητεία καθώς κλήθηκαν να διαχειριστούν δύο περιπτώσεις πυρκαγιών.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η πρώτη περίπτωση αφορά φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Δρίμισκος, στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης. Οι φλόγες που ξέσπασαν κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες καίνε χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν δέκα οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Χανδρά Σητείας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εννέα οχήματα μαζί με ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, που δίνουν μάχη προκειμένου να μην ξεφύγει το πύρινο μέτωπο. Και σε αυτή την περίπτωση, η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση.

