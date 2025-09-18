Καλλιθέα: Συνελήφθη 28χρονος μοτοσικλετιστής για επικίνδυνους ελιγμούς – Έκανε σούζα για 350 μέτρα

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Καλλιθέας, έναν 28χρονο αλλοδαπό και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς των ΟΕΠΤΑ να κινείται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλους και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό εντυπωσιασμού «σούζα» για απόσταση περίπου 350 μέτρων, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε χωρίς να έχει άδεια οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

