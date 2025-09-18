Αιγάλεω: Συναγερμός στην ΕΥΠ για τον 32χρονο που δήλωνε μέλος του ISIS και έβαζε φωτιές

Ο 32χρονος παραδέχθηκε πως είχε βάλει ακόμη τρεις φωτιές στην περιοχή του Βύρωνα, οι οποίες ευτυχώς δεν πήραν διαστάσεις

Αιγάλεω: Συναγερμός στην ΕΥΠ για τον 32χρονο που δήλωνε μέλος του ISIS και έβαζε φωτιές

Ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μέλος του ISIS που τον διέταξαν να βάλει τις φωτιές ισχυρίστηκε ότι είναι ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη μετά τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή και οι ισχυρισμοί του σήμαναν συναγερμό στις Αρχές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR, ο 32χρονος, που δηλώνει παλαιστινιακής καταγωγής, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία πριν περάσει με βάρκα στην Κω, δηλώνοντας πρόσφυγας πολέμου.

Οι Αρχές μάλιστα τονίζουν πως ο 32χρονος δεν διαψεύδει την εμπλοκή του στον εμπρησμό στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου και φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι του έδιναν 100 ευρώ για να βάζει τις φωτιές.

Συναγερμός στην ΕΥΠ - Ελέγχουν τους ισχυρισμούς του 32χρονου

Έπειτα από παρότρυνση της Πυροσβεστικής, η ΕΥΠ έχει αρχίσει να ερευνά τους ισχυρισμούς του 32χρονου Σύρου ότι είναι μέλος του ISIS.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, παρουσία διερμηνέα, ο 32χρονος είπε στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι δεν έβαζε μόνος του τις φωτιές, αλλά ανήκει στο ISIS και λάμβανε εντολές από κάποιο άτομο που μένει στο Παγκράτι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, του έδινε 100 ευρώ για κάθε εμπρησμό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως είχε βάλει ακόμη τρεις φωτιές στην περιοχή του Βύρωνα, οι οποίες ευτυχώς δεν πήραν διαστάσεις.

Ήδη έχει ενημερωθεί η ΕΥΠ, και κλιμάκιο εξετάζει τον 32χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι πρόκειται για μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Η μαρτυρία του πρώτου θύματος στο STAR

Τα θύματα του 32χρονου - δύο ανήλικα κορίτσια και μια 58χρονη ζουν σε συνθήκες φόβου και πανικού, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν.

«Θέλω να φύγει από τη χώρα μου», λέει συγκλονισμένη η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση, μιλώντας αποκλειστικά στο Star. Η 58χρονη περιέγραψε πώς ο άνδρας την άρπαξε από πίσω ενώ περπατούσε με την κόρη της έξω από τα ΚΕΠ του Αιγάλεω.

«Προσπαθώ να συνέλθω. Προσπαθώ. Πονάει ο λαιμός μου», είπε, ενώ η κόρη της περιέγραψε τη στιγμή που περπατούσαν πιασμένες από το χέρι, όταν ξαφνικά δέχθηκαν την επίθεση.

«Μου έπιασε το αριστερό χέρι και με το δεξί έκανε κεφαλοκλείδωμα και μου γύρισε το λαιμό αριστερά. Έβαλε την ανάσα του στο αυτί μου». Πρόσθεσε, δε, ότι ο δράστης θα μπορούσε να της είχε σπάσει το λαιμό ή να είχε χρησιμοποιήσει μαχαίρι, καθώς, όπως μαθαίνεται, κυκλοφορούσε ένοπλος.

Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο: ο 32χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε συνολικά σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω. Σε μία από τις υποθέσεις, όπως καταγγέλλεται, όρμησε και σε μία 14χρονη μαθήτρια — γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερο σοκ στην τοπική κοινωνία. Μάρτυρες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της αναγνώρισης η ανήλικη «πηδούσε, έτρεμε, την πέταξε κάτω και την έφτυσε στο στόμα» και ότι χρειάζεται ιατρικές εξετάσεις.

Τα θύματα συναντήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσουν και να αναγνωρίσουν τον ύποπτο.

Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή για τον εμπρησμό και να δικαστεί στο αυτόφωρο για τις τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Το περιστατικό έχει αναστατώσει το Αιγάλεω και την ευρύτερη περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, συλλέγουν στοιχεία και βίντεο-ντοκουμέντα και εξετάζουν τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου τόσο για συνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις όσο και για πιθανή εμπλοκή σε εμπρησμούς

