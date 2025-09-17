Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες

Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος από τη Συρία που επιτέθηκε σε γυναίκες στο Αιγάλεω. Μάλιστα, ο 32χρονος που έβαζε και τις φωτιές στον Υμηττό, σύμφωνα με το MEGA, φέρεται να ισχυρίστηκε στους πυροσβέστες ότι τον προσέγγισε άλλο μέλος του ISIS σε κάποιο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τουρκία, ο οποίος ακούει στο όνομα «Mohamed».

Ο 32χρονος, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του στους πυροσβέστες, είπε ότι ο Mohamed (αν είναι αληθινό το όνομα που έδωσε στις Αρχές) έχει φύγει από την Τουρκία και πλέον βρίσκεται στη Γερμανία. Μάλιστα, ήταν εκείνος με τον οποίο ο 32χρονος πέρασε από την Τουρκία στην Κω, ώσπου οι δρόμοι τους χωρίστηκαν.

Ο 32χρονος μάλιστα φέρεται να είπε: «Για κάθε έμπρησμο μου έδιναν 100 ευρώ. Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές». Η φωτιά αυτή στον Υμηττό ξέσπασε στις 7 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος εντοπίστηκε αλλά αφέθηκε ελεύθερος και συνελήφθη στο Αιγάλεω για επιθέσεις σε γυναίκες, δύο ανήλικες και μια 58χρονη.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 32χρονος από τη Συρία δεν δήλωσε κάποια διεύθυνση διαμονής και εξετάζεται αν οι ισχυρισμοί του είναι αληθινοί.

