Αιγάλεω: Αυτός είναι ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις σε ανήλικες και 58χρονη

Τον τρόμο έσπειρε ο 32χρονος από τη Συρία σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη στο Αιγάλεω, όταν τους επιτέθηκε και τους παρενόχλησε σεξουαλικά.

Ο 32χρονος που συνελήφθη ξανά για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω, είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενώ είχε βάλει και φωτιά στον Υμηττό. Τον 32χρονο εντόπισε περαστικός μετά την τρίτη του επίθεση και έτσι τον κυνήγησε και τον ακινητοποίησε μέχρι να φτάσει στο σημείο η Αστυνομία.

«Τι κάνεις εδώ; Καλώ την Αστυνομία τώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ;»

Στο βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε το MEGA, ο 32χρονος φαίνεται να ακολουθεί μία 17χρονη κοπέλα και να μπαίνει στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Εκείνη έντρομη του φωνάζει να φύγει.

Ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις στο Αιγάλεω MEGA

Απτόητος, μπαίνει στην πυλωτή και βάζει το χέρι του μέσα στο παντελόνι του. Τρέπεται τελικά σε φυγή μόνο όταν αντιλαμβάνεται πως η 17χρονη έχει καλέσει για βοήθεια τη μητέρα της.

«Σηκώνει την μπλούζα του, βάζει το χέρι του μέσα από το παντελόνι, το παιδί σοκάρεται», λέει η ίδια.

Επιτέθηκε και σε άλλες δύο γυναίκες

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 32χρονος επιτέθηκε σε άλλη μία ανήλικη, 14 ετών, στη μέση του δρόμου.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο MEGA: «Προχωρούσα στο πεζοδρόμιο και άκουσα μία κυρία ‘βοήθεια’ και είδα ένα κοριτσάκι που ένας ήταν σαν να προσπαθεί να τη βιάσει και πήγα και τον έσπρωχνα».

O δράστης δεν σταμάτησε όμως εκεί. Επιτέθηκε και σε μία 58χρονη, ακινητοποιώντας την. Το ευτύχημα ήταν πως ένας νεαρός ακολούθησε τον δράστη και βοήθησε τελικά στη σύλληψή του.

«Άρχισα να τρέχω, να τον ψάχνω, είδα από μακριά κάποιον που ταίριαζε στην περιγραφή. Η περιγραφή που μου δώσανε ταίριαζε απόλυτα με τον κύριο και με το που μου λέει αυτό το πράγμα, τον βλέπω να επιτίθεται στη δεύτερη γυναίκα».

O 32χρονος συνελήφθη αφού τον αναγνώρισαν και τα τρία θύματά του, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Όπως αποδείχθηκε, ευθύνεται και για τον εμπρησμό που οδήγησε στη μεγάλη φωτιά στον Υμηττό.