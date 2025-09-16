Αιγάλεω: «Με έπιασε από τον λαιμό και μου τον λύγισε» λέει η 58χρονη που έπεσε θύμα 32χρονου

Στιγμές τρόμου και αγωνίας έζησαν στο Αιγάλεω δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα. Ένας 32χρονος αλλοδαπός τις παρακολουθούσε. Πρώτα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προσέγγισε τη 14χρονη. Πήγε προς το μέρος της, την ακούμπησε, την έριξε κάτω, την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε.

Το επόμενο θύμα του ήταν μια 58χρονη, η οποία είχε την ώρα της επίθεσης, και το παιδί της μαζί. Ο 32χρονος τύλιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της, την έφτυσε και τη φύσηξε στο αυτί. Στη συνέχεια ακολούθησε μια 17χρονη, η οποία έτρεξε προς το σπίτι της και τον έπιασαν οι γείτονές της.

«Ήμουν στο μαγαζί μου στο Αιγάλεω και άκουσα κάποιες φωνές. Βγήκα έξω να δω τι έγινε, είδα αριστερά στη γωνία του μαγαζιού μου μια κοπέλα κάτω και μια κυρία από πάνω της. Ρώτησα τι έγινε, πώς έμοιαζε, πήγα στο από πάνω στενό, είδα πώς έμοιαζε κάποιος με την περιγραφή που μου έκαναν και άρχισα να τον παρακολουθώ», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το'Χουμε».

Η 58χρονη περιγράφει την επίθεση που δέχθηκε από τον 32χρονο, λέγοντας: «Περπατούσα με την κόρη μου και ξαφνικά ήρθε πίσω από εμένα. Με έπιασε από τον λαιμό, με το ένα χέρι το μπράτσο και με το άλλο τον λαιμό μου και το λύγισε λίγο και μου έβγαλε την ανάσα του στο αυτί μου».

Με τη σειρά του ο αυτόπτης μάρτυρας, που τον ακινητοποίησε, λέει: «Επιτέθηκε μπροστά μου στη δεύτερη γυναίκα. Πήρα τηλέφωνο την Αστυνομία, τους εξήγησα τι έγινε όσο τον ακολουθούσα. Τον είδα σε κάποια φάση, πήγε πολύ κοντά στο τρίτο κοριτσάκι που γύρναγε από το σχολείο της. Μπήκε μέσα στην πολυκατοικία της, την ακολούθησε και αυτός, πήγε να μπει, να της ανοίξει την πόρτα. Κατέβηκε από τις φωνές η μητέρα της και κρύφτηκε αυτός πίσω από την πυλωτή, στα αυτοκίνητα. Αρχίζει και τρέχει έξω από την πολυκατοικία. Τον ακινητοποίησα και τον έπιασα και ήρθε η Αστυνομία».