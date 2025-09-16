Σύρος παρενόχλησε σεξουαλικά 14χρονη, 17χρονη και 58χρονη στο Αιγάλεω

Ένας άνδρας, 32 ετών με καταγωγή από τη Συρία, συνελήφθη στην περιοχή του μετρό Αιγάλεω, μετά από καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης δύο έφηβων κοριτσιών και μίας 58χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 17 ετών, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) στην περιοχή του μετρό στο Αιγάλεω.

Ο άνδρας κατηγορείται πως άγγιξε τα κορίτσια με δόλιους σκοπούς, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία, άσκησε και βία εναντίον τους. Ο 32χρονος φέρεται να επιχείρησε να εκθέσει τα γεννητικά του όργανα μπροστά στις δύο ανήλικες, όπως επίσης άγγιξε με τα χέρια του στα σώματά τους, ενώ τις έσπρωξε, προκειμένου να τις ακινητοποιήσει.

Μία 58χρονη γυναίκα, στην ίδια περιοχή κατά την ίδια χρονική περίοδο, κατήγγειλε επίσης αντίστοιχη επίθεση από άνδρα.

Αμέσως ενημερώθηκε η Άμεση Δράση και οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 32χρονο επί της οδού Μαρμαρά στο Αιγάλεω. Ο Σύρος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εξύβριση, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών. Σήμερα Τρίτη (16/9) αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

