Άνδρας κυκλοφορεί ξυπόλυτος και παρενοχλεί γυναίκες στον δρόμο

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει η δράση ενός άνδρα που, σύμφωνα με καταγγελίες, παρενόχλησε δύο νεαρές γυναίκες την περασμένη Παρασκευή στο Περιστέρι. Ο ίδιος κυκλοφορούσε ξυπόλυτος και, όπως εκτιμάται, μετακινούνταν με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Μια κοπέλα κατήγγειλε ότι ο άνδρας την ακολούθησε στη Λεωφόρο Θηβών, ενώ κατευθυνόταν σε κατάστημα αισθητικής για το προγραμματισμένο της ραντεβού. Μάλιστα, μπήκε στο ίδιο κατάστημα, με υπάλληλο να παρεμβαίνει ώστε να απομακρυνθεί και να προστατευτεί η κοπέλα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν το δεύτερο περιστατικό, όπου ο άνδρας ακολούθησε μια γυναίκα μέχρι τον χώρο εργασίας της. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η πόρτα έκλεινε αργά, μπήκε στο κτίριο και ανέβηκε στα γραφεία. Η γυναίκα αρχικά νόμιζε ότι ήταν συνάδελφος, αλλά όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, μαζί με μια συνεργάτιδά της τον έδιωξαν. Ο άνδρας, ωστόσο, κατέβαινε τα σκαλιά χαμογελώντας και στέλνοντας… φιλάκια. Η γυναίκα πρόλαβε να τον φωτογραφίσει από το παράθυρο.