Σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο: Ο οδηγός «εγκλώβισε» τον δράστη

Ένας 52χρονος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο της γραμμής Ε14 (Σύνταγμα-Μαρούσι), έπειτα από άμεση παρέμβαση του οδηγού, ο οποίος τον εγκλώβισε μέσα στο όχημα μέχρι να φτάσει η Αστυνομία. Θύμα της επίθεσης ήταν μια 22χρονη κοπέλα.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, το περιστατικό συνέβη όταν ο 52χρονος άρχισε να παρενοχλεί τη νεαρή κοπέλα, η οποία αντέδρασε έντονα.

«Η κοπέλα φώναξε δυνατά 'είσαι ανώμαλος'», δήλωσε ο οδηγός, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν: «Μου είπε 'με χάιδεψε, μου έπιασε το στήθος, τα πόδια'».

Αμέσως, ο οδηγός πήρε την πρωτοβουλία να κλείσει τις πόρτες του λεωφορείου για να εγκλωβίσει τον φερόμενο ως δράστη, εμποδίζοντάς τον να διαφύγει. Σε βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε, ακούγεται ο οδηγός να λέει στον 52χρονο: «Κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ», ενώ μια γυναικεία φωνή προσθέτει: «Ας μην άπλωνες χέρι».

Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα στη στάση του Αγίου Θωμά και κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία. Στο βίντεο, ο 52χρονος ακούγεται να ζητά επίμονα συγγνώμη από την 22χρονη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη».

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι και προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου. Η 22χρονη, σύμφωνα με τον οδηγό, ήταν εμφανώς σε κατάσταση σοκ.

