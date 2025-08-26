Θεσσαλία: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός παρενόχλησε νεαρή σε ΚΤΕΛ - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Νεαρή επιβάτιδα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από συνταξιούχο σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ από πόλη της Θεσσαλίας προς την Αθήνα.

Όπως κατέθεσε η γυναίκα, το περιστατικό έγινε παραμονές Δεκαπενταύγουστου. Ο συνταξιούχος αρχικά επιχείρησε να πιάσει συζήτηση μαζί της, ρωτώντας την για την εργασία και τον τόπο κατοικίας της, ενώ στη συνέχεια της πρότεινε να συναντηθούν για ποτό. Η ίδια απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι είναι παντρεμένη, και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον σύζυγό της, σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνει τον άνδρα.

Παρά τις αρνήσεις της, ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την καταγγελία, την άγγιξε στα πόδια, σε σημείο κοντά στην ευαίσθητη περιοχή. Με την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του. Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός στο επάγγελμα κρατήθηκε δύο ημέρες στο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 21 Αυγούστου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο κατηγορούμενος, που είναι και παππούς, αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι το άγγιγμα ήταν τυχαίο και ότι είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.