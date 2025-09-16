Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

Παλιός γνώριμος των Αρχών φαίνεται πως είναι ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη από τις Αρχές στο Αιγάλεω μετά την σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών (14 και 17 ετών) καθώς και μιας 58χρονης.

Ο συλληφθείς στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς είχε μαχαιρώσει Σύρο στην οδό Αγίου Μελετίου, ο οποίος τον κατήγγειλε για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την περιοριστικούς όρους.

Σε συνέχεια της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος εκτός από σεσημασμένος ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά σε δασική έκταση του Υμηττού, στην περιοχή του δήμου Βύρωνα Αττικής την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 7 Σεπτέμβρη.

Ο 32χρονος παραμένει κρατούμενος και αναμένεται αύριο Τετάρτη (17/9) να οδηγηθεί από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ενώπιων των αρμόδιων Αρχών.