Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιων του εισαγγελέα

Κατερίνα Ρίστα

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παλιός γνώριμος των Αρχών φαίνεται πως είναι ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη από τις Αρχές στο Αιγάλεω μετά την σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών (14 και 17 ετών) καθώς και μιας 58χρονης.

Ο συλληφθείς στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς είχε μαχαιρώσει Σύρο στην οδό Αγίου Μελετίου, ο οποίος τον κατήγγειλε για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την περιοριστικούς όρους.

Σε συνέχεια της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος εκτός από σεσημασμένος ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά σε δασική έκταση του Υμηττού, στην περιοχή του δήμου Βύρωνα Αττικής την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 7 Σεπτέμβρη.

ΦΩΤΙΑ

Ο 32χρονος παραμένει κρατούμενος και αναμένεται αύριο Τετάρτη (17/9) να οδηγηθεί από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ενώπιων των αρμόδιων Αρχών.

ΦΩΤΙΑ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Δύο μητέρες παρέδωσαν στην αστυνομία τους έφηβους γιους τους για βανδαλισμό - Προκάλεσαν φθορές ύψους 50.000 δολαρίων - Βίντεο

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ, Μάρκο Πετσάρσκι: Τα μαθήματα ελληνικών κι η… ώθηση που ψάχνει στη χώρα που πέτυχε ο πατέρας του

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Κουρούτα

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Luigi Mangione: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες τρομοκρατίας για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Χέλι: Δύο σκάφη συγκρούστηκαν στην είσοδο του λιμένα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλο το νερό στο Λιτόχωρο - Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Ζουν σε γη κλεμμένη από τους προγόνους τους, ισχυρίζονται

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Από το παλάτι και τους «βασιλικούς» κανονιοβολισμούς στους φόβους του Στάρμερ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη - «Ακούγαμε εκρήξεις, υπάρχει έντονος καπνός», λέει κάτοικος στο Newsbomb

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ