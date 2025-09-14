Αιγάλεω: Η πυροσβεστική κατέσβεσε φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίσθηκαν κάτοικοι της πολυκατοικίας

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε τριώροφο κτήριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα την παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από την ταράτσα του κτηρίου, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Πριν από λίγη ώρα η επιχείρηση της πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε, και οι δυνάμεις της αποχώρησαν.

