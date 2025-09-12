Πειραιάς: Φωτιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό ΙΧ και ένα τρίκυκλο

Πυρκαγιά σε επαγγελματικό ΙΧ αυτοκίνητό και ένα τρίκυκλο ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:00 στις οδούς Οριγώνη και Μύκονου και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενες από έξι Πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν τις εστίες πριν επεκταθούν και σε άλλα παρακείμενα οχήματα.

Οι φλόγες προκάλεσαν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.