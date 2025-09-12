Πειραιάς: Φωτιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό ΙΧ και ένα τρίκυκλο
Συναγερμός τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιά σε επαγγελματικό ΙΧ αυτοκίνητό και ένα τρίκυκλο ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) στον Πειραιά.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:00 στις οδούς Οριγώνη και Μύκονου και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενες από έξι Πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν τις εστίες πριν επεκταθούν και σε άλλα παρακείμενα οχήματα.
Οι φλόγες προκάλεσαν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη
07:24 ∙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Στο ΑΠΔΕ η νέα άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιάς
06:36 ∙ BOMBER
Γιατί είναι όλοι χαρούμενοι με τις δημοσκοπήσεις;
06:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχολικά είδη: «Τσουχτερή» η επιστροφή στα θρανία - Αναλυτικά οι τιμές
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
16:05 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης
12:22 ∙ LIFESTYLE