Λαμία: «Έβρεξε» σοβάδες στο κέντρο της πόλης- Από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/9) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μετόπη βεράντας πολυκατοικίας, υποχώρησε και κομμάτια από σοβάδες βρέθηκαν στην οδό Διάκου, μερικά μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμό, καθώς εκείνη την ώρα τόσο η οδός όσο και τα γύρω μαγαζιά ήταν γεμάτα από κόσμο. Σημαντική λεπτομέρεια ότι το μεγάλο κομμάτι από μπετόν και σίδερα, έμεινε κρεμασμένο στον αέρα και κανείς δε θέλει να σκεφτεί τι θα γινόταν αν έπεφτε κι εκείνο στο δρόμο.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο με το μεγάλο κομμάτι από μπετόν και σίδερα να κρέμεται απειλητικά πάνω από τα κεφάλια πολιτών:

01 03 02 03 03 03

Στο σημείο έφτασε γρήγορα μια μονάδα της Πυροσβεστικής που έκλεισε το δρόμο με τη βοήθεια της Αστυνομίας και επιχείρησε να «δέσει» το επικίνδυνο κομμάτι μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους ιδιοκτήτες, που εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.

Δείτε και το βίντεο του LamiaReport, από το σημείο:

Η οδός δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία λίγα λεπτά πριν τις 11:45’.

