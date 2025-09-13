Νέες «καραβιές» μεταναστών στη Κρήτη: Περίπου 200 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Περίπου 200 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο και αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση συγκέντρωσης τους.

Την ίδια στιγμή ανοιχτά της Γαύδου έχει εντοπιστεί μία ακόμα βάρκα με άγνωστο προς το παρόν αριθμό μεταναστών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Νωρίτερα το πρωί, 59 άνδρες μετανάστες περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο ADMIRAL DE RIBAS (σημαίας Παλάου) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας και οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την υπόθεση χειρίζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

