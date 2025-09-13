Μπαράζ αφίξεων: 213 μετανάστες σε Γαύδο και Σάμο σε 24 ώρες

Συνολικά 213 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν την Παρασκευή σε τρία διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Γαύδου και της Σάμου.

Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή σκαφών της FRONTEX, ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα.

Στη Γαύδο οι μετανάστες εντοπίστηκαν τόσο στη θάλασσα όσο και σε παραλίες του νησιού, ενώ στη Σάμο σημειώθηκε καταδίωξη ταχύπλοου, η οποία κατέληξε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών χειριστών του σκάφους ως διακινητών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμάνια της Κρήτης και της Σάμου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Περιστατικό 1 - Νότια της Γαύδου

Το πρωί, 59 άνδρες μετανάστες περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο ADMIRAL DE RIBAS (σημαίας Παλάου) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας και οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την υπόθεση χειρίζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Περιστατικό 2 - Παραλία Τρυπητή και λιμάνι Καραβέ, Γαύδος

Νωρίς το πρωί εντοπίστηκαν 73 άνδρες μετανάστες στην παραλία Τρυπητή από το Λιμενικό Φυλάκιο. Λίγο αργότερα, άλλη λέμβος κατέπλευσε στο λιμάνι Καραβέ, συνοδευόμενη από σκάφος της FRONTEX, με 56 άτομα (55 άνδρες και μία γυναίκα). Συνολικά 129 μετανάστες μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια Λιμενικού και FRONTEX στον όρμο Παλαιόχωρας και από εκεί στο λιμάνι Τηγάνι, για να καταλήξουν επίσης στη δομή φιλοξενίας της Αγυιάς Χανίων.

Περιστατικό 3 - Σάμος

Το απόγευμα εντοπίστηκε ταχύπλοο σκάφος που κατευθυνόταν προς τις τουρκικές ακτές. Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικά του Λιμενικού, το οποίο τελικά ακινητοποιήθηκε. Στην ακτή «Μεγάλο Σεϊτάνι» βρέθηκαν 25 μετανάστες (17 άνδρες, 6 γυναίκες και 2 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Οι δύο χειριστές του σκάφους, Τούρκοι υπήκοοι 23 και 28 ετών, συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και απείθεια. Το ταχύπλοο και τρία κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.

