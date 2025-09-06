Πλεύρης: Είμαι έτοιμος να υπηρετήσω την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική

Πληθώρα αυστηρών μηνυμάτων περιελάμβανε η νέα τοποθέτηση του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, για το μεταναστευτικό.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό των Παραπολιτικών 90,1 στην 89η ΔΕΘ ο κ. Πλεύρης επεσήμανε:

Θ.ΠΛΕΥΡΗΣ: Η κυβερνητική πολιτική η οποία ακολουθώ στο μεταναστευτικό είναι μια κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία ξεκίνησε από το 2019. Τώρα είμαστε σε μια φάση που η Ευρώπη μας ακούει και η κυρίαρχη αυτή πολιτική στηρίζεται στο γεγονός ότι όποιος μπαίνει παράνομα και δεν δικαιούται άσυλο θα πρέπει να επιστρέφει πίσω. Άρα με αυτό το νομοσχέδιο αυξάνουμε τις επιστροφές ποινικοποιώντας την παράνομη παραμονή.

Θ.ΠΛΕΥΡΗΣ: Στο κομμάτι του μεταναστευτικού οι πολίτες περισσότερο μας ζητάνε ακόμα πιο αυστηρά μέτρα παρά μας ζητάνε να αφήσουμε «παράθυρα» ανοιχτά. Άρα εγώ είμαι έτοιμος να υπηρετήσω, με την καθοδήγηση του Κυρ. Μητσοτάκη, την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή. Όταν ποινικοποιείς την παράνομη παραμονή σημαίνει ότι κύριε εσύ που μπήκες μέσα και απορρίφθηκε το άσυλό σου ξέρεις ότι έχεις δύο επιλογές ή θα πας 5 χρόνια φυλακή ή θα επιστρέψεις πίσω. Όταν όμως πάρεις άσυλο θα πρέπει να έχεις μια δεξιότητα να μπορείς να μπεις την αγορά εργασίας και μπορούμε από τον κόσμο που παίρνει άσυλο να καλύψουμε κενά.

Θ.ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν πέτυχε το κομμάτι των μετακλήσεων. Χώρες με τις οποίες

έχεις σχέσεις να στείλουν προτιμούν οι πολίτες τους να έρχονται με την παράνομη οδό γιατί έχει φοβερή γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ.

Με αφορμή την χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα

Θ.ΠΛΕΥΡΗΣ: Ο Αλ.Τσίπρας χθες έκανε κάτι το οποίο για μένα είναι ταυτοτική διαφωνία, συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό. Το δημογραφικό δεν είναι θέμα αριθμητικό, «μας λείπουν τόσοι, φέρνουμε τόσους», αυτό είναι αντικατάσταση πληθυσμού. Το να λες ότι χρειάζομαι εργατικά χέρια και προφανώς για να καλύψουμε αυτά τα κενά θα πρέπει να έρθει κόσμος εδώ να εργαστεί είναι απολύτως λογικό, είναι τελείως διαφορετικό όμως το να λες ότι εγώ θα καλύψω την απουσία Ελλήνων, το γεγονός δηλαδή ότι γεννιόμαστε λιγότεροι Έλληνες και έχουμε περισσότερους θανάτους μεταφέροντας μετανάστες. Η Ελλάδα είναι πατρίδα δεν είναι χώρος και το ελληνικό έθνος είναι έθνος και δεν είναι ασύντακτος λαός.

Θ.ΠΛΕΥΡΗΣ:Η Αριστερά έχει μια αντίληψη, μη πιστεύοντας τόσο πολύ σε αυτό που λέμε «εθνικός κορμός» σου λέει «μας λείπει κόσμος; Φέρε από Αίγυπτο, Σουδάν, Πακιστάν Αφγανιστάν». Αυτοί το ότι τους έφερες εδώ να εργαστούν και να σου λύσουν θέματα είναι μια κουβέντα, που κι αυτό όμως πρέπει να γίνει λελογισμένα, το να λες όμως ότι «θα μου λύσουν το δημογραφικό» είναι η εξαφάνιση του ελληνικού έθνους.

