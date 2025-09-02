Θάνος Πλεύρης: «Το 2015, επί Τσίπρα εισήλθαν στη χώρα μας 815.000 άτομα»

«Το 2015, επί Τσίπρα εισήλθαν στη χώρα μας 815.000 άτομα», ανέφερε σήμερα μεταξύ άλλων ο υπουργός Mετανάστευσης και Aσύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στην MEGA για το μεταναστευτικό και το νομοσχέδιο που παρουσιάζεται στη Βουλή σήμερα τόνισε επίσης ότι «όποιος δεν πάρει άσυλο θα πάει φυλακή 5 χρόνια ή θα επιστρέψει στο σπίτι του»

Επισήμανε δε ότι «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή μεταναστών».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την παράνομη μετανάστευση παρουσίασε πρόσφατα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στην ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής και στην αύξηση των επιστροφών: «Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μείνεις 7 χρόνια στην Ελλάδα και να αποκτήσεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό έχει καταργηθεί. Επιπλέον, τώρα υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα. Αυτό σημαίνει ότι εσύ που δεν είσαι πρόσφυγας και έχει απορριφθεί το άσυλό σου, πλέον αντιμετωπίζεις το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα, ενώ μπορείς να επιστρέψεις. Συνεπώς, έρχομαι και σου λέω ότι έχεις τις εξής επιλογές: είτε να πας στο ποινικό δικαστήριο και να εκτίσεις ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών, που θα εφαρμοστεί στο σύνολό της, είτε να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα που σου δίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, επιστρέφοντας οικειοθελώς με παράλληλη οικονομική στήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

