Πλεύρης στη Βουλή: Ξεπέρασαν τις 1.000 οι απελάσεις από την έναρξη της τροπολογίας αναστολής ασύλου

Ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης σήμερα στη Βουλή, κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου "Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου"

Τα τελευταία στοιχεία για το μεταναστευτικό παρέθεσε σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», αναφέρθηκε στις επιστροφές που έχουν υλοποιηθεί από την έναρξη της τροπολογίας μέχρι και σήμερα.

«Οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και στόχος και του σχεδίου νόμου και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η αύξηση τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτήν την κατεύθυνση από την πρώτη μέρα ξεκίνησα διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με Πρέσβεις, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την αύξηση των επιστροφών.

Από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15.08.25 οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελείς και αναγκαστικές έφθασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα. ⁠Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο», ανέφερε.

Αυξάνονται οι αιτήσεις για οικειοθελείς αποχωρήσεις

Όπως είπε, «με την κατάθεση του σχεδίου νόμου πληροφορούμαστε ότι αυξάνονται οι αιτήσεις για οικειοθελείς αποχωρήσεις. ⁠Στόχος μας η περαιτέρω αύξηση των επιστροφών με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου. ⁠Αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι μόνο σε επίπεδο προσωρινής διαταγής δεν θίγουν αντιθέτως απορρίπτουν τις αντιρρήσεις για την κράτηση και την αναστολή ασύλου και απλά ζητούν την μη επιστροφή μέχρι της εκδίκαση. Άρα δεν υπάρχει καμία απόφαση που να αποφαίνεται για τη μη νομιμότητα της τροπολογίας».

Από τις 09.07.25 που ισχύει η τροπολογία αναστολής του ασύλου ισχύουν τα ακόλουθα στοιχεία:

· Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν αφιχθεί από τη Λιβύη στην Κρήτη 10.000 περίπου παράνομοι μετανάστες. Από τις 1 έως 9 Ιουλίου μέσα σε μια μόλις εβδομάδα οι αφίξεις έφθασαν τις 2642, οπότε και κατατέθηκε η τροπολογία αναστολής ασύλου

·Από 10 Ιουλίου έως τέλη Ιουλίου οι αφίξεις έφθασαν τις 913 και έως σήμερα τον Αύγουστο οι αφίξεις είναι κάτω των 500. Δηλαδή σε 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσους έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου. Όλο τον Αύγουστο μέχρι τώρα αφίχθησαν παράνομα όσοι αφίχθησαν παράνομα σε μια μόνο μέρα τον Ιούλιο.

·Έχουμε 80% μείωση στις ροές στην Κρήτη τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου έναντι των αντίστοιχων του Ιουλίου. Αυτό δεν μας εφησυχάζει πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τυχόν νέες επιθετικές κινήσεις των κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης ως προς την αύξηση των ροών.