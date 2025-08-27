Πλεύρης: «Τα κυκλώματα λένε στους μετανάστες να αφήνουν την Ιταλία και να πηγαίνουν στην Κρήτη»

Αποκάλυψη από τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη

Newsbomb

Πλεύρης: «Τα κυκλώματα λένε στους μετανάστες να αφήνουν την Ιταλία και να πηγαίνουν στην Κρήτη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αποκάλυψη ότι κυκλώματα διακινητών μέσω γραπτών μηνυμάτων κατηύθυναν τους μετανάστες να κινηθούν προς την Ελλάδα αντί για την Ιταλία, προχώρησε ο Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης περιέγραψε πώς στις αρχές Ιουλίου, όταν η χώρα μας δέχτηκε μαζικό κύμα μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, διακινητές έστελναν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των μεταναστών και τους συνιστούσαν να αποφύγουν την Ιταλία, καθώς αυστηροποιεί το πλαίσιο εισόδου, και τους προέτρεπαν να κατευθυνθούν σε Κρήτη και Γαύδο.

«Μην πάτε προς τα εκεί (Ιταλία), κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη - Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχεις και τις πληροφορίες ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουνε μια επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με τη διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία τη συγκεκριμένη», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την παράνομη μετανάστευση παρουσίασε κατά τη δευτερολογία του στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στην ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής και στην αύξηση των επιστροφών: «Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μείνεις 7 χρόνια στην Ελλάδα και να αποκτήσεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό έχει καταργηθεί. Επιπλέον, τώρα υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα. Αυτό σημαίνει ότι εσύ που δεν είσαι πρόσφυγας και έχει απορριφθεί το άσυλό σου, πλέον αντιμετωπίζεις το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα, ενώ μπορείς να επιστρέψεις. Συνεπώς, έρχομαι και σου λέω ότι έχεις τις εξής επιλογές: είτε να πας στο ποινικό δικαστήριο και να εκτίσεις ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών, που θα εφαρμοστεί στο σύνολό της, είτε να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα που σου δίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, επιστρέφοντας οικειοθελώς με παράλληλη οικονομική στήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ένας άνθρωπος που δεν είναι πρόσφυγας, έχει έρθει αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους »

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο αφορά όσους καταχρώνται τη διαδικασία του ασύλου, εμφανίζονται ψευδώς ως πρόσφυγες, ενώ προέρχονται από χώρες που δεν δικαιολογούν διεθνή προστασία. «Ένας άνθρωπος που δεν είναι πρόσφυγας, έχει έρθει αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους και λέει “δεν επιστρέφω”. Εκεί ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο: διοικητική κράτηση, ηλεκτρονική επιτήρηση και ποινικό αδίκημα της παράνομης διαμονής», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αφορά τους πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνούς προστασίας. «Όποιος λαμβάνει άσυλο είναι πρόσφυγας. Τυγχάνει διεθνούς προστασίας. Το νομοσχέδιο δεν ρυθμίζει τίποτα για αυτούς. Στην Ελλάδα οι αιτήσεις εξετάζονται πλέον στον πρώτο βαθμό σε 35 ημέρες, όταν στο παρελθόν χρειάζονταν δύο χρόνια».

Επιπλέον, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στο ζήτημα των επιστροφών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει για πρώτη φορά αντικίνητρα που καθιστούν σαφές πως δεν υπάρχει καμία προοπτική νομιμοποίησης.

Αύξηση επιστροφών, αυστηρότεροι κανόνες ασύλου

«Μέχρι σήμερα υπήρχε η προσδοκία: θα παραμείνω, θα εργαστώ άτυπα, θα συμπληρώσω χρόνια και θα νομιμοποιηθώ. Αυτό τελειώνει. Με το νέο πλαίσιο οι επιστροφές θα αυξηθούν. Οι οικειοθελείς επιστροφές, που γίνονται με πρωτοβουλία του ίδιου του μετανάστη και με στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ περισσότερες από τις αναγκαστικές. Δίνουμε το κίνητρο να επιλέξει αυτή την οδό», διαμήνυσε ο κ. Πλεύρης.

Τόνισε, επίσης, ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνει πλήρως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ελλάδα εφαρμόζει εμπροσθοβαρώς διατάξεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού επιστροφών, όπως η σύντμηση των προθεσμιών και η δυνατότητα επιστροφής σε χώρες προσωρινής διαμονής. Η Συνθήκη της Γενεύης δεν δίνει δικαίωμα επιλογής χώρας ασύλου· προβλέπει προστασία στην πρώτη ασφαλή χώρα. Δεν μπορεί κάποιος να ξεκινά από το Αφγανιστάν και να υποβάλει αίτημα στον Καναδά».

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ακόμη ότι η νέα πολιτική συνδέεται άμεσα με την ανάγκη προστασίας της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής: «Δεν υπάρχει τίποτε το απάνθρωπο στο να ζητάς από κάποιον που δεν είναι πρόσφυγας να επιστρέψει στη χώρα του, όταν του δίνεις τη δυνατότητα στήριξης μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αντιθέτως, είναι δίκαιο, είναι απαραίτητο και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της».

Κλείνοντας, τόνισε: «Πρόκειται για ένα οργανωμένο πλαίσιο που διαχωρίζει ξεκάθαρα τον πρόσφυγα από τον οικονομικό μετανάστη. Όποιος είναι πρόσφυγας προστατεύεται. Όποιος δεν είναι, επιστρέφει. Τόσο απλά. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη προστασίας, αλλά κλείνει οριστικά την πόρτα στην παράνομη μετανάστευση. Γινόμαστε από τις πρώτες χώρες που ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: δίνουμε διεθνή προστασία σε όσους τη δικαιούνται, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε την παράνομη μετανάστευση ως δεδομένο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένος επί 50 χρόνια καρχαρίας εντοπίστηκε στις ακτές της Νέας Γουινέας

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Διαψεύδει ιατρικό πρόβλημα ο Μανέ - «Ο μισθός ήταν διαφορετικός από όσα συμφωνήσαμε»

18:55WHAT THE FACT

Το James Webb στράφηκε στον 3I/ATLAS που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα - Ο αρχαιότερος κομήτης που είδαμε ποτέ - Θεωρίες για εξωγήινους

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ - Συναντήσεις με φορείς

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

18:51LIFESTYLE

Μαίρη Βυτινάρος: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην Μύκονο - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Ματογιάννα

18:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Καραλής και Τεντόγλου στους τελικούς του Diamond League της Ζυρίχης

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Τα κυκλώματα λένε στους μετανάστες να αφήνουν την Ιταλία και να πηγαίνουν στην Κρήτη»

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106: Ξέσπασε σε ένα ημίχρονο με Βάγκνερ και Ομπστ

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντυπωσιακές εικόνες από τον ντοματοπόλεμο στους δρόμους της Βαλένθια

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Independent: «Εκατομμύρια τουρίστες ταξιδεύουν στην Ελλάδα για διακοπές - Οι Έλληνες μένουν σπίτι»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Τουρκία: Νεκρός ο γαμπρός από «μπαλοθιές» της θείας του!

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Πτολεμαΐδα

18:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηνωμένες Πολιτείες: Στροφή των μεγάλων τραπεζών στα κρυπτονομίσματα – «Ζηλεύουν τα πλούτη από την άνοδο του Bitcoin»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους», λέει ο κυβερνήτης για τους πυροβολισμούς

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Συναρπαστικό το ταξίδι στην Αυστραλία, σοβαρά τα παιχνίδια προετοιμασίας εκεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Δύο παιδιά και ο δράστης της επίθεσης είναι νεκροί

18:55WHAT THE FACT

Το James Webb στράφηκε στον 3I/ATLAS που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα - Ο αρχαιότερος κομήτης που είδαμε ποτέ - Θεωρίες για εξωγήινους

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εδώ δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Μέγα Αλέξανδρο: Στο φως η ανασκαφή του βασιλικού γυμνασίου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη - «Ήταν όλοι εκεί»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες - Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την Αμερική»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

18:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Καραλής και Τεντόγλου στους τελικούς του Diamond League της Ζυρίχης

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

16:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ